Algérie: Création de la 'Fondation Abbès Laghrour' pour préserver la mémoire du martyr

ALGER — La "Fondation Abbès Laghrour", du nom du martyr et un des stratèges militaires de la Guerre de libération nationale, a été créée jeudi lors d'une cérémonie à Alger.

A cette occasion, le parcours militant et combattant de Abbès Laghrour (1926-1957), un des héros de la lutte armée contre l'occupation française, a été revisité, en présence du Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, de représentants d'institutions de l'Etat et des moudjahidine.

Saluant l'intérêt et la prise de conscience ces dernières années pour la création d'associations dédiées à la sauvegarde de la mémoire nationale, M. Affif a réaffirmé l'accompagnement du ministère des Moudjahidine à la Fondation Abbès Laghrour, qui se consacre à préserver et à transmettre sa mémoire.

Son président Salah Laghrour, frère du martyr, a pour sa part, indiqué que la création de la Fondation visait notamment la "préservation et la défense de la mémoire nationale à travers la valorisation des martyrs, symboles et acteurs de lutte contre le colonisateur français".

Après un exposé sur le parcours militant et combattant du martyr ainsi que ses victoires dans les batailles militaires, menées avec dévouement et succès, M. Laghrour, a souligné que la Fondation se veut aussi un "espace ouvert" aux étudiants et universitaires dans leurs recherches sur la mémoire et la Guerre de libération nationale.

%

Membre du tiers présidentiel au Conseil de la nation, le moudjahid Youcef Messar, représentant le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a transmis les félicitations de M. Goudjil, pour la création de cette Fondation portant le nom d'un héros de la guerre de libération, affirmant que nul n'oubliera les sacrifices des martyrs et dirigeants historiques qui ont inauguré le combat libérateur le 1er novembre de 1954.

Des moudjahidine, universitaires et acteurs de la société civile ont pris part à cette cérémonie à travers des témoignages et contributions sur le martyr Abbès Laghrour.

Natif en 1926 à N'sigha près de Khenchela, Abbès Laghrour était un militant au mouvement national, en adhérant au Parti du peuple algérien (PPA) puis au Mouvement pour le Triomphe des libertés démocratiques (Mtld).

Il participe, avec les dirigeants de la Wilaya I historique aux préparatifs des attaques la nuit du 1er novembre 1954 dans la zone de Khenchela.

Abbès Laghrour a aussi mené avec succès plusieurs batailles contre l'armée coloniale, notamment la bataille d'El Djorf à Tébessa en 1955. Il meurt au champ d'honneur le 25 juillet 1957 en Tunisie.