Sénégal: Politiques publiques et équité térritoriale - L'empreinte du PUDC

Les réalisations du Programme d'urgence de développement communautaire ont eu, il est vrai, un impact positif sur les populations tant au plan économique et de renforcement de la cohésion sociale, et notamment en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Une étude sur les effets de l'électricité sur les conditions de vie des ménages ruraux dans le cadre du projet 2000 villages à électrifier le confirme.

Un moulin à mil offert aux femmes et un forage d'une capacité de 5.000 litres jours d'où s'échappe une eau cristalline provoquent une effusion collective de joie dans un hameau perdu dans le Ferlo, au centre du Sénégal, à l'est ou au sud pays. Partout dans le Sénégal, les réalisations du Programme d'urgence de développement communautaire ont eu un impact positif sur les populations notamment en termes d'amélioration de leurs conditions de vie, de développement économique et de renforcement de la cohésion sociale. En effet, depuis son lancement en 2015, de nombreuses réalisations ont été faites en milieu rural, notamment en matière de désenclavement, d'équipements post-récoltes, d'hydraulique rurale et d'accès à l'électricité.

S'agissant du désenclavement, plus de 800 kilomètres de pistes rurales ont été réalisés, permettant le désenclavement de 844 localités.

%

Pour le volet équipements post-récoltes, 5 349 équipements ont été distribués aux groupements bénéficiaires dans 4 874 villages, dans le même temps, 329 ouvrages sont mis en service et ont permis de fournir de l'eau potable à plus de 615 000 personnes dans 1 780 villages, dans le domaine de l'hydraulique rurale. Concernant l'électrification rurale, ce sont 865 villages qui ont été mis en service et plus de 823 000 personnes impactées.

Ce programme a apporté des changements positifs dans la vie des populations du Sénégal, en atteste l'étude réalisée dans le cadre du projet 2000 villages à électrifier, sur les effets de l'électricité sur les conditions de vie des ménages ruraux, dans les régions d'intervention que sont Sédhiou, Kolda, Thiès, Kaolack, Fatick et Diourbel le confirme.

Selon cette étude, près de 97 % des chefs de ménages enquêtés disent noter une amélioration de leurs conditions de vie contre 0,56 % qui ont soutenu le contraire, c'est-à-dire que leurs conditions de vie se sont détériorées parce que l'accès à l'électricité a eu des effets néfastes sur l'éducation des enfants ou a renforcé les inégalités sociales qui préexistaient. L'amélioration des conditions de vie s'est également accompagnée d'une amélioration des conditions de travail pour 87,18 % des chefs de ménages interrogés. Par exemple, dans le village Faoye habité par des pêcheurs, ceux-ci peuvent maintenant conserver leurs produits à leur retour de la mer, alors qu'auparavant deux options s'offraient à eux : la perte de leurs captures s'ils ne trouvent pas la glace, ou sécher le poisson ou les crevettes. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir et leurs revenus ont augmenté avec la réduction des pertes. L'autre avantage qu'ils ont relevé, est qu'ils peuvent charger leurs téléphones portables, ce qui leur permet d'être joignables et d'alerter leurs proches en cas d'accidents en mer.

L'éclairage public a également amélioré la sécurité des personnes et des biens. 85,56 % des chefs de ménage interrogés affirment que le vol de bétail a diminué significativement, avec l'électrification de leur village. Cela est important dans ces zones où l'agriculture et l'élevage constituent les principales activités. Le sentiment de sécurité s'est renforcé d'après 80,83 % des chefs de ménage qui ont confié n'avoir plus peur lorsque leurs enfants sont dehors après 20 heures. A Boundianto (région de Kolda), un village situé sur la route nationale, l'électricité a permis de réduire les accidents de la route notamment chez les enfants.

Outre ces effets bénéfiques, l'accès à l'électricité a aussi permis aux ménages raccordés d'acquérir des équipements électroménagers, améliorant ainsi leurs conditions de vie. Avec un réfrigérateur, ils peuvent s'adonner au commerce de l'eau fraîche et de glace ; le prix pour le sachet de glace variant entre 100 et 150 FCFA alors qu'avant il pouvait aller jusqu'à 1000 francs (période de jeûne, de forte canicule...) et il fallait se rendre dans les localités électrifiées pour l'avoir. C'est donc une économie de temps, d'argent et d'énergie. Grâce à la télévision, ces populations ont des moments de divertissement, en plus d'être informées à temps réel sur l'actualité nationale et internationale. Les férus de football ne se déplacent plus pour suivre les matchs.

Outre les conditions de vie, la sécurité, l'électrification des villages a un effet positif sur la santé, l'éducation, la charge de travail des femmes, l'environnement et même l'exode rural.

Comme on le voit dans ce programme, ce ne sont pas seulement les réalisations qui comptent ; il y a aussi l'équité, c'est-à-dire le sentiment que les bénéficiaires font partie intégrante de la nation sénégalaise. A ce titre, ils ont, eux aussi, le droit de profiter des ressources nationales par l'accès aux services sociaux de base (eau, électricité, santé), la construction de pistes de désenclavement, l'allègement des travaux domestiques, la création d'activités génératrices de revenus par l'aménagement de périmètres maraichers, etc. Le PUDC à travers ses interventions renforce sa fonction d'outil d'opérationnalisation des objectifs de croissance inclusive du Plan Sénégal émergent (PSE) et de territorialisation des politiques publiques.