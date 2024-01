Ile Maurice: L'ADSU objecte à la remise en liberté d'Ivann Bibi, qui passe la nuit en cellule

L'activiste politique Ivann Bibi, 44 ans, a été arrêté hier matin par l'équipe de la Flying Squad de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) à son domicile, à Vacoas. Suivant des informations crédibles, les policiers ont fouillé sa maison, et y ont retrouvé trois cigarettes contenant du cannabis et un sachet de cannabis de 0,98 g d'une valeur de moins de Rs 4 000. Il a été arrêté pour possession de cannabis et une enquête a été ouverte.

Ivann Bibi était hier matin à l'ADSU aux Casernes centrales pour faire un statement en compagnie d'un panel d'avocats, notamment Mes Rama Valayden, Anoup Goodary et Mahen Saulick, entre autres. Il a ensuite comparu en cour de Curepipe où les officiers de l'ADSU ont objecté à sa remise en liberté. Les raisons émises sont qu'il a fait obstruction à la police dans sa tâche et qu'il y aurait des risques qu'il se sauve. Il a donc passé la nuit en cellule.

Me Valayden nous explique qu'il y aura une Early Bail Motion, aujourd'hui, pour débattre sur sa remise en liberté sous caution. «Ses avocats vont débattre en cour sur la valeur de moins de Rs 4 000 de cannabis. Mais c'est sûr que son arrestation intervient au moment où il allait faire une déclaration contre le Premier ministre. Ce n'est pas normal.»

Cette arrestation coïncide-t-elle avec la plainte qu'Ivann Bibi a faite au poste de police de Vacoas, mercredi, pour «breach of Information and Technologies Act (ICTA)» contre le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, sur la démission du directeur de la météo de Vacoas, Ram Dhurmea ? Il a annoncé sur sa page Facebook que le PM a annoncé la démission du directeur alors qu'il a appris, dans les médias, que ce n'est pas le cas.

«Le directeur a contesté les dires du Premier Ministre et il n'a jamais démissionné. Je pense que le PM a induit la population en erreur, selon les dires du directeur. Il a commis une offense criminelle sous la breach of ICTA. Il faut l'arrêter et le poursuivre. Je fais aussi allusion à mon arrestation en 2021 pour breach of ICTA. J'ai passé deux ans en cour pour une fausse affaire. Le 15 janvier, le commissaire de la police, Anil Kumar Dip, est venu devant la population pour une conférence de presse pour dire qu'il y a de fausses informations qui circulent sur le cyclone Belal. Il a ajouté qu'il y aura des sanctions pour les personnes qui propagent des fake news. Nous attendons qu'il procède à l'arrestation du PM aussi. Il faut qu'il assume ses responsabilités.»

Ivann Bibi dit aussi avoir remis à la police une coupure de l'article de presse de Sunday Times.