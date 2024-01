Afrique: 9ème dîner de gala de Children of Africa - 4 milliards de fcfa à mobiliser pour soigner les enfants malades du coeur

Le 9ème dîner de gala de la Fondation de la Première dame de Côte d'Ivoire, Children of Africa aura lieu le vendredi 1er mars 2024 au palais des congrès du Sofitel hôtel Ivoire-Abidjan. Cette annonce a été faite par Nadine Sangaré, directrice de Children of Africa Côte d'Ivoire, le jeudi 18 janvier 2024, au cabinet de la Première dame à Cocody.

Pour son 9 ème dîner de gala, la Fondation Children of Africa a choisi le thème : "We are Africa". Ce choix, selon Nadine Sangaré, directrice de Children of Africa Côte d'Ivoire, s'explique par le fait que la Première dame et sa Fondation "souhaitent mettre en avant la richesse du continent africain, à travers ses fils et ses filles qui ont de grandes potentialités ". "Le dîner de gala a pour objectif la construction d'une nouvelle aile à l'Hôpital Mère-enfant de Bingerville, pour opérer les enfants malades du coeur. Les cardiopathies congénitales figurent parmi les principales causes de mortalité infantile.

De ce fait, la cardio- chirurgie pédiatrique est une priorité et c'est en raison de leur fréquence, de leur gravité potentielle et de la qualité des possibilités thérapeutiques qu'il est nécessaire aujourd'hui, de développer un service de cardiologie pédiatrique en Côte d'Ivoire. Cette prise en charge doit avoir lieu dans un hôpital de dernière génération tel que l'Hôpital Mère-enfant de Bingerville Dominique Ouattara de Bingerville, l'un des accomplissements significatifs de la Fondation Children of Africa dans le domaine de la santé. Son ouverture, en mars 2018 a permis d'améliorer considérablement l'offre de soins dans la région de Bingerville et le District d'Abidjan (...) De plus, il prend en charge gratuitement des patients en situation d'indigence, jusqu'à 25% de ses patients.

L'ouverture d'un service de chirurgie de cardiologie pédiatrique au sein de l'Hôpital Mère-enfant (HME) permettra d'apporter une solution durable pour les soins des enfants de Côte d'Ivoire souffrant de cardiopathies, lesquels sont aujourd'hui, soit opérés à l'Institut de cardiologie d'Abidjan par des missions étrangères, soit évacués à l'étranger à un coût élevé, soit condamnés pour d'autres. En conséquence, ce projet permettra aux patients d'être soignés chez eux, à moindre coût, dans un environnement médical aux normes internationales", a expliqué Nadine Sangaré. Pour réaliser ce projet, selon Nadine Sangaré, la Fondation Children of Africa a besoin de 4 milliards de FCFA, afin d'aider les enfants malades du coeur : "Nous comptons sur la générosité des uns et des autres pour réaliser ce projet ".

De nombreuses stars annoncées

Le dîner de gala de Children of Africa va réunir environ 900 personnes autour de la Première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Des personnalités et des stars venues de Côte d'Ivoire et du monde sont attendues, entre autres Alpha Blondy, Aya Nakamura,Yemi Aladé, Maître Gim's, Adriana Karembeu et Fally Ipupa. Notons que les fonds recueillis au cours du 8ème dîner de gala de Children of Africa, en mars 2022, ont permis l'extension et la rénovation de la Case des enfants, à Abidjan et de construire un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences, à Adiaké. "Ces deux centres sont achevés. La Case des enfants sera inaugurée en mars 2024 et le Centre d'accueil des femmes, courant 2024", a précisé Nadine Sangaré.