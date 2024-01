Afrique: Innovations - Une plateforme en ligne pour mettre les besoins des Malgaches au coeur des décisions politiques

À Madagascar, une équipe développe une plateforme en ligne appelée « Isika ». Elle a pour objectif de permettre aux Malgaches d'y recenser leurs besoins du quotidien et aux décideurs politiques de pouvoir ainsi y répondre. Un projet en lice pour la compétition continentale « Innov 4 Democracy », organisée par l'ONG panafricaine Africtivistes, dont le vainqueur sera récompensé le 2 février 2024. Détails.

C'est une compétition pas comme les autres qui se déroule en ce moment sur le continent. Dix équipes sont engagées dans le hackathon - un marathon de programmation - « Innov 4 Democracy » qui récompense des initiatives numériques en faveur de la démocratie.

Début février, il n'en restera que cinq, tous récompensés à hauteur de 5 000 euros par l'ONG panafricaine Africtivistes, basée à Dakar.

Madagascar est dans la course avec la plateforme « Isika », dédiée au fait de recenser en ligne les besoins directs des citoyens dans tout le pays.

« Un cadre plus structuré pour les discussions »

Sur cette plateforme, les Malgaches listent ainsi leurs problématiques du quotidien. « Depuis deux ans, la borne-fontaine de notre quartier subit des dégradations », se plaint par exemple, photo à l'appui, un utilisateur. Un autre réclame la reconstruction d'une école endommagée.

%

Lova Mahanina, fondateur d'Isika, affiche un objectif ambitieux : mettre les besoins des citoyens au coeur de la prise de décision au plus proche des lieux de vie. « À Madagascar, comme vous le savez, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, par exemple pour donner son avis et ses critiques pour améliorer des choses, affirme-t-il. Mais, maintenant, ce que nous on fait, c'est vraiment créer un cadre plus structuré pour les discussions. Donc, l'avantage, c'est que cette plateforme-là est destinée aux Malgaches et les discussions dans ce sens seront plus structurées, plus inclusives et à la portée de tout le monde, que ce soit les décideurs ou les citoyens ».

Déjà opérationnelle, Isika se veut une main tendue aux décideurs publics. D'abord pour participer au virage numérique opéré par la Grande Île qui ambitionne de devenir un hub régional en la matière d'ici 2029. Il s 'agit aussi de diffuser les bonnes pratiques démocratiques : chaque élu, quel que soit son parti politique, pourra répondre aux besoins des Malgaches.

Lova Mahanina poursuit : « Travaillons ensemble ! Parce que travail qu'on fait, c'est vraiment un travail de co-construction avec eux. C'est-à-dire qu'on vous donne les informations concernant des besoins. Maintenant, à vous aussi de voir, de prioriser ces besoins-là. Nous, on ne peut pas promettre aux citoyens que ça va être réalisé. Ça, ce n'est pas à notre niveau. Mais, en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment pour les citoyens malgaches, pour le développement de Madagascar, peu importe qui est au pouvoir. »

En se hissant au rang des finalistes de la compétition panafricaine « Innov 4 Democracy », Isika a en tout cas trouvé un écho positif à l'échelle du continent. La plateforme malgache devra encore convaincre le grand public, invité à voter en ligne, et un jury d'experts en numérique d'ici l'annonce des vainqueurs le 2 février 2024.