Congo-Brazzaville: Festival Zaba - Les préparatifs de la 2e édition en marche

Les candidatures sont actuellement ouvertes pour les artistes qui souhaitent prester au Festival Zaba 2024, ainsi que participer aux autres activités qu'abritera ce rendez-vous prévu en mai prochain, à Brazzaville.

Lancé en 2023 sous la direction de l'artiste musicienne Maman Crédo, le festival Zaba est un événement musical mêlant louanges à Dieu et musiques folkloriques pour offrir au grand public une ambiance unique au coeur de Brazzaville. En effet, le festival célèbre la chanson réligieuse dans toutes ses déclinaisons et sa précieuse connexion avec les rythmes folkloriques du continent. Avec une approche bien singulière, l'événement avait réuni huit formations musicales lors de sa première édition parmi lesquelles La trompette, La grâce divine, etc. Ces dernières ayant proposé des spectacles autour du thème « Servir Dieu dans ma langue ».

Cette année, le festival souhaite faire mieux. D'où, l'ouverture des inscriptions cinq mois avant sa tenue en vue de permettre aux artistes non seulement de postuler à temps mais aussi de pouvoir peaufiner leurs spectacles et probablement des créations inédites. Les inscriptions sont, à cet effet, ouvertes aux groupes de musique chrétienne, artistes chrétiens individuels et artistes d'autres univers qui se sentent concernés par le concept du festival.

Les candidats intéressés peuvent soumettre leurs dossiers en ligne, via le formulaire disponible sur les réseaux sociaux du festival. « Ils devront y joindre un lien vers une vidéo live de prestation scénique dans le style folklorique, un lien vers un clip-vidéo de style folklorique, un dossier de presse, un plan de scène, des photos en haute définition. Les candidats sont aussi appelés à fournir leurs coordonnées », soulignent les organisateurs.

Notons que la date limite de candidature est fixée au 5 février.