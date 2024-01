Sénégal: Média - Abdoulaye Saydou Sow offre 5 millions à l'ANPS

Le 2eme vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow, par ailleurs, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et l'Hygiène publique, a rendu visite hier, jeudi 18 janvier, aux journalistes présents à Yamoussoukro pour la couverture de la Can.

M. Sow a salué la mobilisation de la presse sportive sous la conduite de l'ANPS avec un contingent de 105 reporters. Il a offert une enveloppe de 5 millions en guise de subventions.

«C'est une visite fraternelle et amicale. Nous sommes en terre étrangère, précisément en Côte d'Ivoire.

Nous devons réaffirmer nos liens de solidarité. Nous sommes issus du même pays et je crois que les journalistes sont la meilleure porte d'entrée pour réaffirmer ce lien de solidarité », a-t-il déclaré. Poursuivant son propos, il ajoute : « J'ai vu une très bonne organisation des journalistes. C'est un bon exemple de solidarité et d'organisation pour tous les Sénégalais. On doit unir toutes nos forces en période de compétition.

Les journalistes sénégalais ont uni leurs forces pour avoir un cadre organisationnel et de travail acceptable. Je suis sportif et je suis venu voir des amis et journalistes ». Accompagné de Cheikh Tidiane Seck vice président de la FSF chargé des compétitions internationales et de Mayacine Mar, directeur technique national, Abdoulaye Saydou Sow a souligné que la visite est une manière d'apporter son soutien et de s'enquérir de leurs conditions de travail. « J'ai pu constater que les conditions sont acceptables. « J'ai pu constater l'engagement et la participation de chacun dans cet effort commun », a-t-il dit.