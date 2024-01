Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Le parcours du combattant » d'Exaucé Elvin Ngala Nsilou

Dans son autobiographie écrite essentiellement à la première personne « Je », Exaucé Elvin Ngaba Nsilou livre sans retenue les difficultés qu'il a pu rencontrer en immigrant dans un pays étranger. Un récit personnel auquel plusieurs personnes peuvent néanmoins s'identifier.

Paru aux Éditions Renaissance africaine en ce début de mois de janvier, « Le parcours du combattant : journal de bord d'un SDF à Paris » présente le parcours de l'auteur-narrateur fait de hauts et de bas, ses engagements et surtout ses illusions-désillusions sur les réalités mythiques de la ville de Paris. La première partie de ce récit intitulée « Le parcours du combattant » fait découvrir la genèse, et surtout le combat mené par Exaucé Elvin Ngaba Nsilou dans la recherche du salut, la place remarquable du père et ses résiliences. Comme tout jeune Africain voyant en l'Europe l'eldorado, son rêve de vivre en France ne sera pas tel qu'il le fantasmait.

Ainsi, débutera une fatale « descente en enfer » qu'il relate dans la seconde partie du livre titrée « Journal de bord d'un SDF à Paris ». Ici, le ton de l'auteur est plutôt pathétique. Le lecteur est embarqué dans le processus de préparation de ce voyage à son arrivée en terre parisienne. À la manière d'une confession religieuse, l'auteur-narrateur se met à nu et expose sans détour les diverses difficultés lamentables auxquelles il a été confronté. Par contre, le manque de papiers, le rejet des autres qu'il découvre à coup de chances, les échecs de socialisation et les incertitudes existentielles ne vont nullement le décourager...

« Jamais ne je me suis adonné à un tel exercice aussi délicat que périlleux. Tout demeure authentique dans ce récit autobiographique. Je n'ai rien retranché ou ajouté dans mon vécu apocalyptique. J'ai souffert en France et à un moment j'ai cru que mon existence n'avait plus de sens et j'ai failli abandonner jusqu'au moment où j'ai reçu la bonne nouvelle ... », a confié Exaucé Elvin Ngaba Nsilou avant d'ajouter: « Dans les jours à venir, je vais dédicacer ce nouveau-né à Brazzaville, terre-mère et témoin de ma genèse avant l'envol pour la France, cette terre qui m'a véritablement châtié avant de me déployer largement les bras ». A en croire l'auteur, l'ouvrage est déjà disponible en pré commande.

Né à Brazzaville, Exaucé Elvin Ngaba Nsilou est un écrivain, éditeur et chef d'entreprise franco-congolais vivant à Paris. Agé d'une trentaine d'années, il s'est consacré à l'écriture depuis son adolescence. A son compte quelques ouvrages, à savoir Un temps pour toute chose : mémoires d'un enfant de la rue ; Coeurs meurtris.