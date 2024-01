Afrique: 'Surveillez le fleuve' - Une bonne blague !

C'est la blague qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Tout est parti d'une courte vidéo d'une minute de l'humoriste kinois, Herman Amisi, se moquant de l'absence des Diables rouges du Congo à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Côte d'Ivoire. « Puisque vous ne ferez rien, surveillez le fleuve », ironise l'humoriste.

La vidéo d'une minute réalisée par l'humoriste Herman Amisi, alias Dady, visait à encourager l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo qui prend part à la CAN 2024. Dans le même élan, il s'agit d'une blague banale pour se moquer de l'absence du Congo à ce rendez-vous. « Les Brazzavillois, restez surveillés le fleuve puisque vous n'avez rien à faire. Surveillez les poissons. Si on revient, on veut retrouver chaque chose à sa place.

Surveillez le fleuve, vous n'avez rien à faire », apprend-on de la vidéo. Très vite, elle est devenue virale et fait désormais l'objet des challenges sur différents réseaux sociaux tels que Tik Tok et Facebook. On remarque, d'ailleurs, des reprises par les influenceurs, des célébrités et même des discussions sur les plateaux de télévision à ce sujet. Dominique Tchimbakala, la célèbre présentatrice franco-congolaise du journal Afrique sur TV5 monde, répondait, le 14 janvier, sur le plateau à Lise Laure Etia : « Ecoutez, moi je vais surveiller le fleuve et je vais me contenter que de surveiller le fleuve et de supporter toutes les autres équipes qui joueront ».

Depuis le lancement de ce challenge à la veille de l'ouverture de la CAN, des graphiques et des visuels contribuent à le faire vivre au jour le jour. La plateforme Congolais TV aura grandement contribué à rendre cet humour à la fois drôle et attrayant, à travers des illustrations montrant, entre autres, quelques ethnies du Congo arborant les couleurs nationales avec les lampes au bord du fleuve Congo, en vue de le surveiller en l'absence des voisins de l'autre rive. Dans une autre création, on y voit le programme des horaires de surveillance du fleuve : lundi les Vilis, mardi les Bémbés, merccredi les Laris, jeudi les Tékés, vendredi les Mbochis, samedi les Punu et les Makoua et le dimanche est réservé à la diaspora. En parlant de diaspora, l'athlète congolais, Serge Ibaka, s'est prété au jeu en postant, le 16 janvier, une photo de lui au large du fleuve surveillant ce joyau commun aux deux rives.

Christie Matsouna, journaliste à DRTV, a récemment écrit sur son compte Facebook : « Vraiment, c'est au mauvais moment que vous nous laissez ce beau fleuve. Bonne chance à vous, surtout ramenez la coupe ». La star congolaise Innoss'B martelait dans ce même sens : « Aux dernières nouvelles; nos frères voisins ont accepté de surveiller le fleuve mais à vous aussi de ne pas rentrer de sitôt, pardon ». Une interpellation sur laquelle doit veiller Herman Amisi, auteur des hostilités. D'ailleurs, pour riposter à cette vanne, les humoristes du Congo, à l'instar de Koffi de Brazza, déclaraient: « Nous surveillons le fleuve mais vous n'êtes partis que pour faire un aller-retour ».

Le derby du fleuve sera donc joué pour cette CAN 2024 sur le terrain de l'humour. Brazzaville et Kinshasa vivent une rivalité réciproque depuis la CAN Guinée équatoriale 2016 quand les Léopards avaient infligé une défaite de 4 à 2 aux Diables rouges. En l'absence des Diables rouges sur la pelouse de la CAN, les Congolais vivent la chaleur de cette messe du football sur les réseaux sociaux.