Congo-Brazzaville: Peinture - Young Grace à mi-chemin entre la réalité et l'imaginaire

A la croisée des chemins entre ses rêves et la réalité, les oeuvres de Young Grace sont un patchwork de couleurs mettant en lumière les scènes de la vie courante et son imaginaire en parfaite harmonie avec sa personnalité. Des peintures denses et complexes qui ne l'ont pas toujours valu une bonne presse. Mais peu importe, l'artiste trace sa voie !

Si à première vue les tableaux de Young Grace, artiste pluridisciplinaire (peintre, musicien et styliste à ses heures perdues) n'accrochent pas, c'est tout simplement que l'on a du mal à les saisir et à les comprendre. En effet, ils désorientent et désarment face à leur implacable impassibilité.

Des bonshommes, des têtes, des corps hachés par des traits de peinture ou de stylos et de crayons, des mélanges entre objets de récupération et photos forment toute une histoire que l'artiste transcrit sur ses tableaux. Tout ce qui lui passe par la main et l'inspire trouve une place dans ses tableaux en sorte que ses peintures décrivent le vécu de l'artiste.

Il part du réel pour répondre à des questions qu'il se pose. Et cela donne naissance à un monde de poésie et de couleurs où chacun est libre d'interpréter son univers à sa guise. Ainsi, en parcourant ses chefs d'oeuvre, trois mots en découlent : identité, révélation et évasion. En effet, ses peintures sont une introspection de son environnement comme New God qui semble une belle illustration de la religion actuelle. « Je dirai que le Christ pour le religieux est la représentation de l'homme qui sauve l'humanité, d'où les gens à terre le regardent avec admiration, passion et amour...Mais sur ce tableau, outre l'admiration, la religion est devenue pour beaucoup de croyants une niche de richesse car sans argent on est rien, l'argent représente la liberté, donc on le regarde avec admiration », fait-il savoir.

Plus loin dans Afro renaissance, l'artiste célèbre la femme, la mère, comme le dieu de la terre. Elevée sur un nuage, les anges, hommes et femmes, la vénèrent. De plus, les couleurs, les objets inscrits dans le tableau font appel à la tradition africaine et plus exactement Kongo, où la femme représente Dieu. Il peint aussi la Joconde en femme noire avec cette fois une spécificité africaine en y ajoutant accessoires et habillement typiquement africains. Une vraie dualité ressort de ses tableaux : la tradition représentée par des objets et des symboles, d'une part, et le modernisme représenté par l'accoutrement et le mode de vie actuel, d'autre part.

Deux univers en apparence opposés mais avec des traits communs comme la divinité (vénération pour une personne), l'argent (source de tous les maux), la femme représentée comme une déesse, une personne inaccessible. Au final, ses tableaux sont une farandole de couleurs allant du jaune au rouge en passant par le vert, le blanc, le bleu et quelques touches de noire, marron. Un vrai condensé de représentations que l'artiste vous invite à découvrir avec en sus l'espoir d'y trouver des réponses auxquelles l'Africain se pose en ce qui concerne son identité et sa culture.