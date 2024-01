Tunisie: Faire-part - Le poète et critique littéraire Mohamed Ghozzi s'en est allé

Le poète et critique littéraire de langue arabe Mohamed Ghozzi est décédé hier, jeudi 18 janvier, à l'âge de 74 ans.

Mohamed Ghozzi est né le 24 février 1949, à Kairouan, où il a fait ses études primaires et secondaires. Après avoir décroché son baccalauréat, en 1969, il a fait des études universitaires en langue et littérature arabes pour ensuite se spécialiser dans la critique littéraire.

Ce poète et universitaire est l'auteur de plusieurs recueils de poèmes ainsi que de recherches dans les domaines de la littérature et de la poésie. Il est lauréat de plusieurs distinctions littéraires tunisiennes et arabes, telles que le prix Aboul Kacem Chebbi, le prix de la créativité arabe à Charjah, le Prix Sultan Qabous pour la culture, les arts et la littérature et le prix de la Foire internationale du livre de Tunis (Filt).

Cet ancien membre de l'Union des écrivains arabes était membre du jury de divers prix nationaux dédiés à la poésie et à la critique, au comité directeur de la revue Al Hayat Athakafiyah du ministère des Affaires culturelles et au comité consultatif de la revue Adab al Kayraouan éditée par la faculté des Lettres et des Sciences humaines de Kairouan.

Le défunt a notamment produit des programmes culturels pour la Radio et la Télévision nationales.