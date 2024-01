Afrique: L'équipe de Tunisie prépare le match du Mali - Un si grand malaise...

C'est dans une ambiance lourde, celle des lendemains difficiles, que nos internationaux ont repris les entraînements pour préparer le match du Mali. Un malaise que les déclarations du membre fédéral, Houcine Jenayah, n'ont pu dissiper.

Se faire piéger par la Namibie n'a pas été facile à digérer par Youssef Msakni et ses camarades. Au lendemain, à l'entraînement, le capitaine de l'équipe de Tunisie a tenté d'apaiser l'ambiance. Ses échanges avec le sourire n'ont pas suffi pour alléger le grand malaise qui s'est installé la veille après le coup de sifflet final annonçant une défaite inattendue face à la Namibie.

En intervenant directement de Korhogo, sur la première, chaîne publique "Wataniya 1", le membre fédéral Houcine Jenayah a tenté d'apaiser la tension en insistant sur le fait que la défaite devant la Namibie ne doit pas nous anéantir : "Il faut dépasser cette défaite. C'est un faux pas que nous saurons dépasser", a-t-il déclaré.

Et même s'il n'a pas nié que l'ambiance a été électrique à la réunion qui a suivi le match de la Namibie, Houcine Jenayah a démenti l'intention du bureau fédéral de remercier Jalel Kadri, mais ne s'est pas prononcé sur les échos faisant état d'un refroidissement de la relation entre Jalel Kadri et son adjoint Slim Ben Achour.

Appel à l'unité nationale !

Après les déclarations à chaud qui ont fait beaucoup de tort à la sélection, Houcine Jenayah et même Yassine Meriah, un peu virulent la veille, ont adopté un discours apaisant. Tout en reconnaissant la responsabilité collective de la défaite concédée devant la Namibie, les membres de la sélection nationale promettent une réaction d'amour-propre, demain soir face au Mali. Le membre fédéral a même lancé un appel à l'unité nationale. Nous sommes bien d'accord, à condition aussi qu'on fasse un vrai bilan de la participation tunisienne à cette CAN quel que soit le parcours final.

Il est vrai qu'historiquement, bien que le football ne soit pas une science exacte, notre team national n'a pas fait deux mauvais matches de suite. La dernière défaite devant la Namibie et la victoire remportée face au Nigeria aux huitièmes de finale de la CAN 2021 démontrent aussi que l'équipe de Tunisie est capable du pire comme du meilleur. Notre équipe nationale est capable de battre n'importe quel adversaire... Comme elle est capable de perdre devant n'importe quel adversaire.

Une chose est sûre : l'équipe de Tunisie était bien loin du compte lors de son match d'ouverture de la CAN de Côte d'Ivoire. Nos défenseurs ont été souvent pris de vitesse par les attaquants namibiens et si Béchir Ben Saïd n'avait pas été dans un grand jour, la note aurait été sans doute lourde. Et à vrai dire, la responsabilité du but encaissé face à la Namibie est collective, à commencer par le premier rideau défensif. La rapidité d'exécution des attaquants namibiens a mis à nu l'écart flagrant au niveau de la condition physique et athlétique.

Cela dit, même si Jalel Kadri n'est pas le meilleur sélectionneur qui a officié jusque-là à la tête de l'équipe de Tunisie, rien ne justifie la campagne de dénigrement dont il est victime sur les réseaux sociaux depuis mardi soir. Mot d'ordre, réagir demain de la plus belle des manières face au Mali et donner une impression plus rassurante sur l'équipe nationale.