Afrique: «Regards Croisés » au Centre Culturel des ARTs et Métiers à la montagne de Semmama à Kasserine - Création de six films documentaires sous la direction de Ikbal Zalila

Une résidence documentaire se tiendra au Centre Culturel des Arts et Métiers à la montagne de Semmama, dans la région de Kasserine du 21 au 29 janvier dans le cadre du projet «Regards Croisés».

C'est le programme Tacir : Talents-Arts-Créativité-Inclusion-Recherche qui organise cet atelier. Il est initié et piloté par l'association Amavi et soutenu par la coopération suisse représentée par l'ambassade suisse en Tunisie.

La formation «Regards Croisés» est destinée aux jeunes souhaitant concrétiser une idée de film documentaire en un projet construit. Pour ce faire, un appel à candidature a été lancé sur les réseaux sociaux et six participants ont été retenus à la sélection finale. Les stagiaires seront accompagnés par Ikbal Zalila, un professionnel confirmé du cinéma et, par ailleurs, l'ancien directeur artistique des Journées cinématographiques de Carthage. Il est également professeur d'esthétique de cinéma, d'analyse filmique et de cinéma documentaire à l'Université de La Manouba et a été premier vice-président puis président de l'association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (Atpcc).

Fort de son expérience, Ikbal Zalila est engagé dans le partage de son savoir et l'Accompagnement des nouveaux auteurs auxquels il donnera de précieux conseils pour réussir et mener leurs projets jusqu'au bout. Les documentaires qui seront créés sont destinés à atteindre un large public et sont inspirés des spécificités historiques, sociales et culturelles de Kasserine. L'objectif de cette formation est l'appropriation d'une démarche et des techniques d'écriture et de réalisation, en partant des idées portées par les participants. Elle est adaptée à la singularité du projet filmique de chacun. C'est une expérience singulière qui mêle une approche méthodologique avec la créativité des jeunes qui assumeront donc les fonctions d'auteur et de réalisateur et chacun sera le maître d'oeuvre de son propre film.

Pendant la formation, les participants auront recours aux outils et techniques nécessaires afin de convertir leurs idées et leurs visions en compétences opérationnelles.

Il convient de rappeler que, depuis sa création en 2018, le Centre des arts et métiers Semmama occupe une place originale dans le paysage culturel. Conçu comme un espace de recherche et de valorisation des traditions locales, il accompagne les jeunes de la région dans le développement de leurs compétences et la création de différents types de projets.