Afrique: Hand-CAN / Ce soir (19h00) - Tunisie-Nigeria - Méfiance quand même !

Le Sept tunisien devra prendre l'adversaire au sérieux.

Après le Kenya, c'est au tour du Nigeria de se trouver, ce soir sur le chemin de la Tunisie dans cette 26e édition que l'Egypte organise pour la deuxième fois de suite sur son territoire. Match facile devant les Kényans, match un peu plus compliqué face aux Nigérians qui ont quand même une meilleure expérience. Aux Jeux africains, les Nigérians ont été médaillés de bronze en 1995 et en 2003. Cela fait un bon bout de temps qu'ils pratiquent ce sport qui leur va et dans lequel ils ont fait beaucoup de progrès.

Toujours est-il qu'ils demeurent limités au niveau du sens collectif du jeu et comptent beaucoup plus sur les actions individuelles, facilitées par leur physique impressionnant. Ils ont perdu leur premier match contre l'Angola par 26/24. Le Sept tunisien sera sûr de trouver des adversaires qui feront plus que se défendre et qui sont rudes au contact en défense. C'est la raison pour laquelle ils devraient se méfier des chocs directs qui pourraient se convertir par des blessures, qu'il leur faut éviter à tout prix.

De toutes les façons, l'équipe de Tunisie a besoin de monter au feu avant les grands chocs, pour éprouver ces sensations incomparables que l'on ressent lors des rencontres animées et disputées. Cela a le don d'accélérer le rythme du jeu et d'éveiller l'instinct de défense, dont on a besoin dans les situations difficiles. Ce qui est certain c'est que Issam Rezig, homme du match face au Kenya, trouvera une toute autre opposition. Et les moments critiques, au fur et à mesure que le tournoi avancera, vont se succéder et soumettre les joueurs à des passages difficiles. C'est le propre de ces tournois où les erreurs peuvent coûter une qualification..

A propos de la possible récupération de Darmoul, le président de la Fthb, Karim Hélali, a confirmé que le dossier est entre les mains de l'IFH. Nous pensons, pour notre part, que cet organisme ne s'empressera pas d'examiner ce dossier. «Gouverné depuis plus de vingt ans par l'Egyptien Hassan Moustapha, l'IFH n'offrira pas cette fleur à la Tunisie.