Algérie: Concours international du Prix d'Algérie de récitation du Coran - Clôture du stage bloqué pour choisir le représentant de l'Algérie

ALGER — Le stage bloqué organisé par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, pour choisir le représentant de l'Algérie au concours international du Prix d'Algérie de récitation du Coran a pris fin, jeudi soir, à Alger.

Le stage a vu la participation de 17 candidats et candidates apprenant le Saint Coran par coeur, et qui ont été sélectionnés aux éliminatoires nationales, via visioconférence, parmi 133 participants de différentes wilayas du pays.

Les stagiaires ont bénéficié "d'un entrainement intensif dans les différents arts et sciences relatifs à la récitation et à la psalmodie du Saint Coran, assuré par des enseignants et des Cheiks spécialisés. Le stage s'est clôturé par un concours pour choisir le candidat qui aura l'honneur de représenter l'Algérie au concours international du Prix d'Algérie de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran", selon le communiqué.