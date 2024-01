Ile Maurice: La circonscription no 13 au centre des convoitises

La démission de Siven Seeloyee, ex-campaign manager du MSM à Rivière-des-Anguilles/Souillac (no 13), pour rejoindre le MMM braque les projecteurs sur une région qui vit déjà à l'heure électorale. Pour sa première descente des lieux, après la catastrophe qui a secoué la capitale ce lundi, Pravind Jugnauth avait du reste choisi de se rendre à Tyack, un village de la circonscription, en compagnie des trois élus, Renganaden Padayachy, Kailesh Jagutpal et Ismael Rawoo. «Il a choisi la région en raison des projets d'envergure qui y sont menés mais aussi parce que les trois députés sont constamment sur le terrain et que l'opposition tente de rattraper son retard», nous dira un membre du gouvernement.

Seeloyee, qui devrait être le candidat du MMM au no 13, a animé une conférence de presse, hier, pour cracher sur le MSM, alors qu'il a été remercié de Mauritius Telecom. Le MMM de Paul Bérenger compte sur lui pour remplacer le militant Avi Thancanamootoo, ancien MMM qui soutient désormais Rajen Narsinghen, candidat rouge qui arpente le no 13 depuis plusieurs années. Selon Seeloyee, sa démission est due au fait qu'il ne se retrouvait plus au sein du MSM. «Le pays est à la dérive totale et nous constatons quelles sont les décisions qui ont été prises. C'est triste que mes compétences n'aient pas été reconnues.»

«J'ai exprimé ma sincérité et aujourd'hui, je quitte un parti au pouvoir. J'ai été membre du comité central de manière assidue et permanente. J'ai dû prendre une décision après réflexion car je ne me retrouve plus dans le MSM d'aujourd'hui», a-t-il expliqué, insistant sur le fait que la conférence de presse était prévue depuis longtemps et qu'il n'a pas profité des événements de lundi. Par ailleurs, il nie les rumeurs selon esquelles il rejoindrait le MMM, affirmant qu'il n'a aucun contact avec ce parti. Sauf que des photos circulant sur la Toile le montrent en compagnie de Paul Bérenger, qui tente de remplacer Swalay Kasenally et Avi Thancanamootoo dans cette circonscription-clé.

Même en tant qu'indépendant, il a assuré pouvoir faire valoir son poids. Siven Selloyee a précisé que le MSM a évoqué des problèmes professionnels avec son employeur, mais il a affirmé qu'il avait été à Mauritius Telecom jusqu'en janvier 2023 sans aucun reproche. Il a expliqué que sa démission est due à ses attentes d'une meilleure position, mais que l'ancienne direction l'a mis de côté pour ne pas avoir exécuté tous les ordres. Convoqué devant un comité disciplinaire, il a trouvé un accord et a soumis sa démission.

Le MSM parle d'absence cumulée depuis plus d'un an

Dans un communiqué émis mercredi, le MSM précise que Siven Seeloyee ne participait pas aux activités politiques du parti, notamment aux réunions du comité régional au no13 depuis plus d'un an. Le communiqué poursuit en annonçant que «ces absences cumulées font suite à sa mise à pied par son employeur pour faute professionnelle, donnant lieu à une frustration grandissante de sa part.» Ce parti reconnaît toutefois sa contribution et lui souhaite bonne chance pour sa carrière politique avec le MMM.