Congo-Kinshasa: Représentant du Premier Ministre du Royaume Uni pour la RDC en charge de Commerce , Londres - Lord Popat à Kinshasa pour l'investiture de Félix Tshisekedi

*Visite du Représentant du Premier Ministre du Royaume Uni pour la RDC en charge de Commerce, Lord Popat, à Kinshasa pour l'investiture du Président Félix Antoine Tshisekedi.

Lord Popat, Représentant du Premier Ministre du Royaume Uni pour la RDC en charge de commerce, est en visite à Kinshasa cette semaine pour assister à l'investiture de S.E.M le Président Félix Antoine Tshisekedi.

La visite de Lord Popat comprendra également des réunions et une réception avec la communauté des hommes et des femmes d'affaires de la RDC.

Il rencontrera des acteurs dans les secteurs des télécommunications, de la finance, de l'énergie, de l'exploitation minière, de la technologie et de la logistique.

«C'est un grand honneur pour moi d'assister à l'investiture de Son Excellence Monsieur le Président Tshisekedi », a déclaré le représentant avant son atterrissage à Kinshasa.

«La RDC est un ami et un partenaire important du Royaume-Uni. Le potentiel de l'économie de la RDC est énorme et les liens économiques entre le Royaume-Uni et la RDC pourraient et devraient être encore plus forts afin d'apporter des avantages mutuels. Je me réjouis de la communauté des hommes et des femmes d'affaires à Kinshasa pour discuter des opportunités d'investissement et de commerce en RDC ».

Le Royaume-Uni espère accueillir à nouveau le Président Tshisekedi à Londres cette année à l'occasion du sommet sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique 2024 (UK-AIS).

En s'appuyant sur le sommet qui s'est tenu à Londres en 2020, le Royaume Uni vise à approfondir son partenariat d'investissement avec des pays africains, y compris la RDC, pour stimuler la croissance et la prospérité mutuelles.

Ambassade du Royaume Uni à Kinshasa/RDC