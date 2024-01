Afrique: Investiture de Félix Tshisekedi ce samedi 20 janvier 2024, Stade de Martyrs - Plusieurs Chefs d'Etat étrangers et personnalités diplomatiques au rendez-vous !

Le rendez-vous est bel et bien confirmé. Pour la RD. Congo, c'est une étape importante de sa marche vers la démocratie au bout de quatre cycles électoraux. Après la confirmation, par la Cour Constitutionnelle, de sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, c'est ce samedi 20 janvier 2024 que le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va, finalement, prêter serment, devant la même Cour, au stade de Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en vue de l'exercice de son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo.

Au cours de la cérémonie d'investiture, le Chef de l'Etat recevra, en mains propres, les symboles du pouvoir dus à son rang de la Haute Cour, qui siégera, pour la circonstance, en audience foraine, comme l'exige son règlement intérieur. Pour ce qui est des chiffres, il faut noter qu'au total, dix-huit Chefs d'Etat ont confirmé leur présence. Plusieurs délégations étrangères vont également assister à l'évènement, sans compter les 80 mille congolais qui vont effectuer le déplacement du stade. Pour rendre toute la solennité à la manifestation, comme il est de coutume pour ce genre d'évènement, il est prévu que l'armée tire, au total, 21 coups de canon. Pas de panique, tradition oblige.

C'est un évènement de haute portée historique. Pour le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, c'est une fête de la démocratie. Au cours d'un briefing qu'il a co-animé, jeudi 18 janvier, avec le Haut Représentant du Président Tshisekedi, Serge Tshibangu, superviseur des préparatifs, il a assuré que toutes les dispositions, aussi bien sécuritaires que techniques, sont prises pour le bon déroulement de l'évènement. Il a saisi le moment pour appeler les uns et les autres à observer le calme et à se mobiliser massivement pour ce grand rendez-vous.

«Ici, il faut considérer que le chapitre électoral est en train de passer parce que dans quelques jours, il y aura la publication des résultats des élections provinciales et, plus tard, des élections municipales. Il faut considérer que pour l'élection du Président de la République, le chapitre est clos. Il n'y a aucun doute sur l'écrasante victoire du Président de la République. Mais, il y a surtout aucun doute sur la détermination du Président de la République à consolider notre démocratie. Il faut considérer qu'il y a des éléments qui ont été versés. Les leçons seront tirées du processus électoral qu'il faut améliorer. Mais, ici, le plus important c'est l'avenir, c'est la capacité des congolais à s'unir derrière le Président de la République pour faire le combat contre la pauvreté, l'insécurité pour faire de notre pays un pays plus beau qu'avant », a-t-il indiqué, au cours de cet exercice de redevabilité.

Pour sa part, Serge Tshibangu a souligné le caractère historique de l'évènement. D'après lui, le choix du stade de Martyrs se conjugue avec l'adhésion massive de la population à la vision du Président Félix Tshisekedi, qui reste engagé à poser, durant son passage à la magistrature suprême, des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie de ses milliers de compatriotes disséminés à travers l'étendue du territoire national.