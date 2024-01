Congo-Kinshasa: Etats Généraux des Forêts, RDC - Eve Bazaïba en quête d'un document de politique forestière nationale

Sous le thème : « Les forêts de la RDC, nouvelle locomotive de son développement durable et de l'équilibre planétaire », Madame Eve Bazaïba Masudi, Ministre d'Etat, Ministre de l'Environnement et Développement Durable (EDD) a ouvert, depuis hier jeudi 18 janvier jusque lundi 22 janvier 2024 au Fleuve Congo Hôtel, les travaux des Etats Généraux des Forêts de la République Démocratique du Congo.

Ces assises qui bénéficient du concours participatif du Programme de Gestion Durable des Forêts (PGDF), se tiennent en présence de son collègue Madame le Ministre d'Etat, ministre du Plan, des Députés et Sénateurs, des Ambassadeurs et Représentants des organismes internationaux accrédités à Kinshasa, des Ministres provinciaux, du Secrétaire Général à l'EDD, des Directeurs chefs de services, des experts intervenant dans le secteur forestier ainsi que les membres de la Société civile congolaise.

L'objectif poursuivi en organisant ces assises, est de formuler les grandes résolutions et recommandations permettant d'améliorer la gouvernance forestière et d'accroître la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale ainsi que la lutte contre la pauvreté et les effets néfastes du changement climatique.

A en croire Madame le Ministre d'Etat, Eve Bazaïba Masudi, le souci d'organiser les Etats Généraux des Forêts date de longtemps, soit, depuis la Conférence Nationale Souveraine de 1994. Ceci, dans le but fondamental d'insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur forestier, jusqu'à ce jour pas assez participatif au budget national.

Si la forêt constitue sous d'autres cieux, une source sûre de mobilisation des ressources financières pour impacter les économies du pays, « il est inconcevable qu'un pays comme la RDC qui détient plus de 60% de la superficie du deuxième massif forestier tropical du monde, à savoir : le bassin du Congo, ne dispose pas jusqu'à ce jour, d'une reconnaissance suffisante de son importante ressource à l'instar d'autres pays avec lesquels, la RDC partage ce massif », déplore Madame Eve Bazaïba.

Des hommages dignes rendus à Félix Tshisekedi

A tout seigneur tout honneur, dit-on, la patronne de l'EDD a commencé par exprimer sa profonde gratitude au Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir instruit le gouvernement d'organiser les Etats Généraux des Forêts de la RDC.

Elle a également exprimé sa totale reconnaissance à l'endroit du Premier Ministre, Chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde et à l'ensemble du gouvernement pour avoir accepté de patronner cette rencontre visant la préparation d'un nouvel agenda prioritaire du secteur forestier et la gouvernance forestière du pays.

«Que l'initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale (CAFI) et le Fonds National REDD (FONAREDD) et les autres partenaires soient particulièrement remerciés ainsi que leur pays respectif pour cet appui. Notamment, la Société civile pour son implication », a renchéri le Ministre d'Etat en charge de l'Environnement et Développement Durable.

Des redoutables défis à surmonter

Le secteur forestier de la RDC en proie à des redoutables défis majeurs a connu plusieurs années sombres. Grâce à l'avènement de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême en 2018, des jalons ont été posés pour que les présentes assises soient effectives, a laissé entendre Madame Bazaïba.

C'est pourquoi, a-t-elle insisté, ces assises doivent permettre de poser le diagnostic clair de gestion des forêts de la RDC et capitaliser les résultats qui en découleront pour formuler neuf recommandations destinées entre autres à : mieux orienter l'élaboration de la politique forestière du pays ; proposer les voies et moyens sur la relance de l'économie forestière afin de contribuer à la diversification de l'économie congolaise ; définir les mécanismes appropriés d'amélioration de la gouvernance forestière ; proposer des axes de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'Administration publique et des autres parties prenantes du secteur forestier de la RDC (....).

Plusieurs thématiques seront abordées

Ces assises vont se poursuivre ce vendredi 19 janvier 2024 au Centre Nganda où plusieurs thématiques du secteur forestier seront développées avec des éminents experts du secteur. Notamment, sur le capital forestier de la RDC par Madame Catherine Vivien, sur le Crédit carbone par Prof. BWANGY J.R. ; sur les tourbières par Prof. BISA Michel ; sur la Pharmacopée par Madame LISENGA M.D. etc.

Mais auparavant, le Secrétaire Général à l'Environnement et Développement Durable avait prononcé le mot de bienvenue en indiquant que ces assisses sont d'une importance capitale pour le devenir forestier de la RDC.

Il croit dur comme fer que ces travaux donneront des réponses satisfaisantes aux multiples préoccupations qui se posent dans le domaine et pour lesquelles, l'on peine à trouver des solutions.

Il reste formel de mettre fin à la conversion sans condition particulière de concessions forestières, d'exploitations forestières industrielles aux concessions forestières de conservation sachant que la superficie des forêts et de productions permanentes est passé à plus de 22 millions d'hectares avant l'an 2000 à au moins 7 millions d'hectares à ce jour. Quel type des partenariats au niveau national et international ? s'est-il interrogé.

De son côté, Madame la conseillère de l'Ambassade de Grande Bretagne, partenaire technique et financier de la RDC s'engage à soutenir les efforts de la RDC dans la recherche d'un mieux-être du secteur forestier afin qu'il soit beaucoup plus prospère et rentable.