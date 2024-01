Sénégal: Programme de renforcement de la lecture pour tous - Plus de 650 mille matériels didactiques de l'Usaid au ministère de l'Education

Plus de 650 000 matériels didactiques bilingues ont été mis à disposition pour le préscolaire et l'élémentaire de 10 académies du Sénégal.

Selon un communiqué de presse, le 18 janvier 2024, dans l'enceinte de l'école Amadou Diagne Woré, de Grand-Dakar, Mme Khady Diop Mbodji, secrétaire générale du Ministère de l'Education nationale (Men), a procédé à la réception d'un lot de matériels didactiques remis par Michael Raynor, Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal.

Selon la même source, l'Usaid a conclu un accord de partenariat avec le gouvernement du Sénégal pour appuyer le Men dans l'opérationnalisation du Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs).

Cet accord se matérialise par la mise en oeuvre du programme Renforcement de la lecture initiale pour tous (Relit) dont l'objectif principal est d'améliorer de manière durable les performances scolaires grâce à un enseignement-apprentissage de haute qualité, basé sur l'utilisation des langues nationales à côté du français, langue seconde.

Lancé en 2022, Relit fait suite au programme Lecture pour tous (Lpt) dont il capitalise les acquis notamment dans l'amélioration de l'enseignement de la lecture dans les trois premières années de l'élémentaire (CI, CP et CE1).

Pour atteindre les objectifs de qualité assignés au programme, précise-t-on, Relit a mis à la disposition des acteurs du matériel didactique constitué de guides de l'enseignant, d'outils de l'élève et de planches alphabétiques pour l'élémentaire et de guides de l'éducateur, d'albums de lecture et de cahiers d'activités pour le préscolaire pour le compte de l'année scolaire 2023-2024.

Conçu sur la base des options méthodologiques découlant des orientations du Mohebs, ce matériel didactique permet, d'une part, aux élèves de disposer des supports d'apprentissage nécessaires à l'amélioration de leurs performances scolaires et d'autre part, à l'enseignant de faciliter sa pratique de classe.

Au cours des deux années de mise en oeuvre de Relit, rappelle le communiqué, 18000 enseignants ont été formés en didactique de lecture-écriture bilingue permettant à plus de 600 000 jeunes apprenants de bénéficier d'un enseignement- apprentissage de qualité avec ce matériel élaboré par une équipe d'experts du Ministère de l'Education nationale et des partenaires d'exécution Ared et Rti.

A terme, renseigne la même source, c'est plus de 15 millions de matériels didactiques dans 6 langues nationales et en français qui seront produits pour le système éducatif sénégalais.