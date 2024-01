Tunisie: Deux cent contrôleurs renforceront les rangs du contrôle économique chaque année pendant 5 ans (ministère du Commerce)

Tunis — Quelque 200 contrôleurs renforceront chaque année les rangs du contrôle économique, pendant 5 ans et ce à partir de 2024, a indiqué à l'agence TAP, une source du ministère du Commerce et du développement des exportations.

Le corps de contrôle économique compte actuellement 400 contrôleurs, a précisé la même source faisant remarquer que les opérations de contrôle économique qui ont eu lieu en 2023, ont été effectuées en collaboration avec les forces de sécurité et de la garde nationales.

Et d'ajouter que le Grand Tunis enregistre le plus grand nombre d'opérations de saisie et de contrôle économique, en raison de la densité urbaine et de l'importance du tissu économique et commercial qu'il abrite, précisant que les produits subventionnés notamment le lait, le sucre, le café, le riz et la semoule représentent la part la plus importante des marchandises saisies.

Selon un communiqué du département du commerce, 589 visites de contrôle économique ont été effectuées en 2023 et ont permis de relever 87286 infractions. Ces infractions concernent essentiellement le non respect des prix et les pratiques monopolistiques (30845 infractions), le non respect de l'obligation de transparence des transactions (43024), le détournement des produits subventionnés (1878), le non respect des normes de qualité et de métrologie (11539).

Il a également fait savoir que 33581 infractions concernent les produits agricoles et de pêche frais, 34122 infractions sont liées aux produis agroalimentaires outre les 8492 infractions relevées dans les boulangeries, restaurants et cafés et 11091 infractions qui concernent plutôt les produits industriels divers.

Parmi les marchandises saisies figurent essentiellement 11219 tonnes de dérivés de céréales subventionnés, 3724 tonnes de farine, 4046 tonnes de semoule, 3120 tonnes de blé dur, 329 tonnes de pâtes alimentaires et 8736 tonnes de fruits et légumes.

Par ailleurs, les services de contrôle économique ont saisi 900 mille oeufs, 25 tonnes de viandes blanche et rouge, 586 tonnes de sucre subventionné, 462 mille litres d'huile végétale subventionnée, 202 mille litres de lait, 2 millions de litres d'eaux minérales, ainsi que 211 tonnes de produits alimentaires, 546 mille boîtes de tomate, 3356 tonnes de produits fourragers, 197 mille paquets de cigarettes et 160 tonnes de matériaux de construction.