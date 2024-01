Madagascar: Danse - Dominique Marceau partage son expertise

Le chorégraphe réunionnais, Dominique Marceau, a élu domicile à Madagascar depuis le 15 janvier, engageant un échange d'expérience avec les danseurs locaux du groupe Disaraga. Cette collaboration vise également la préparation du spectacle intitulé «La peau».

Depuis le 15 janvier, une collaboration culturelle exceptionnelle se dessine entre La Réunion et Madagascar, incarnée par Dominique Marceau, professionnel de la danse originaire de La Réunion. Ce chorégraphe, qui dirige le groupe Mi Danse, est venu partager son expertise avec les professionnels de la danse du groupe Disaraga, en vue de préparer un spectacle de danse prévu ce samedi 20 janvier au centre K'olo Disaraga à Ambohitsoa.

« Nous avons préparé un spectacle avec ce chorégraphe réunionnais, Dominique Marceau, qui dirige le groupe Mi Danse de La Réunion. Ce samedi à K'olo Disaraga Ambohitsoa, le spectacle intitulé La peau souligne la similitude entre les deux îles, tant au niveau de la couleur de la peau que sur le plan artistique, avec la composition musicale de Mathieu Joseph de Maurice. Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'événement culturel de K'olo Disaraga Dansez, Chantez et Vibrez à tous les étages. En retour, Madagascar se rendra à La Réunion en juin pour présenter ce spectacle aux Réunionnais et partager notre culture à travers la danse traditionnelle », précise Saraela Ramparany, fondateur du groupe Disaraga et du centre de danse K'olo Disaraga.

Fruit des formations

Après cette expérience enrichissante avec les Réunionnais, le chorégraphe professionnel guadeloupéen, Jean Claude Bardu, prendra le relais en se rendant à Madagascar du 7 au 17 février. Il offrira une autre formation, partageant les bases, l'histoire et les gestes corporels avec les danseurs locaux. Le mois de juillet sera marqué par un grand spectacle de danse, fruit des formations avec des professionnels internationaux, permettant ainsi au public de découvrir les conséquences positives de ces échanges culturels organisés par le centre K'olo Disaraga. Le centre K'olo Disaraga, fondé en août par Saraela Ramparany, se veut être un catalyseur de la diversité culturelle à travers la danse. Depuis son inauguration, le centre propose une variété de disciplines, telles que la danse et la gymnastique, accessibles à tous les niveaux et à tous les âges.