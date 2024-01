Madagascar: Jijutsu - Anjaratiana Randresiarivony partage ses expériences

Retrouvailles et échange. L'ancien jiujitsuka de Southside BJJ Madagascar, Anjaratiana Randresiarivony, titulaire depuis décembre du grade de ceinture noire, est de passage au pays. Il évolue au Prana Family JJB à Montpellier, depuis 2015. Il est multiple médaillé d'or, entre autres, en pancrace submission, à l'Open Barcares, au championnat et à l'Open d'Europe, au Sobreviver. En outre, il est médaillé d'argent et de bronze dans d'autres compétitions françaises et européennes.

Initié par la Fédération malgache de jiujitsu, Anjaratiana a animé, hier, un stage sous forme de partage, au dojo de l'Esca à Antanimena. «C'est une occasion pour moi de partager mes expériences, des astuces et détails pratiques en combat», confie Anjaratiana Randresiarivony. En présence du secrétaire général de la Fédération et du directeur technique national, l'occasion a réuni une centaine de pratiquants, des débutants et des gradés. Les clubs de la capitale ont été tous massivement représentés.

Anjaratiana s'est lancé dans la pratique du JJB, au Southside en 2014. Il s'est envolé pour la France en 2015. Arrivé à Montpellier, «j'ai repéré un dojo et j'ai décidé de reprendre d'abord la pratique de la boxe thaï, avant de me focaliser entièrement, un peu plus tard, sur le jiujitsu brésilien, et là, je suis drogué par cet art», relate-t-il. Il a eu ses grades, de la ceinture blanche à la ceinture noire au Prana Family.

Il a également obtenu le diplôme de coach et éducateur sportif, et assure le poste de coach adjoint dans son club. «Je donne des cours tous les lundis au Harles JJB, un club annexe de Prana Family, aux compétiteurs pour le championnat d'Europe qui se dispute dans plusieurs villes», livre-t-il. Anjaratiana restera au pays pendant quelques semaines. Il passera prochainement quelques jours de vacances dans le Sud et envisage d'organiser d'autres séances de partage vers la fin du mois.