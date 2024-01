Madagascar: Assainissement - Mobilisation pour le ramassage des ordures

Le ramassage des ordures dans la Capitale est urgent. Lors du Conseil des ministres du 17 janvier, la présidence de la République a ordonné au ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène (MEAH) de prendre en main la situation. La Commune urbaine d'Antananarivo, par le biais de la Société municipale d'assainissement (SMA), assure la mobilisation nécessaire pour cette vaste opération d'assainissement de la ville. Actuellement, la SMA sollicite une grande collaboration des riverains afin de les aider à atteindre l'objectif fixé. Les soutiens sont nombreux.

« Nous disposons d'environ une vingtaine de camions travaillant jour et nuit, y compris ceux qui nous sont offerts par des bienfaiteurs et certains ministères », explique le Directeur général de la SMA, le colonel Tiana Razafimanahaka. De nombreuses personnes ont déjà répondu à l'appel et sont très actives dans l'élimination de ces déchets encombrants. La coopération de tous est indispensable pour pouvoir nettoyer rapidement la ville, selon les déclarations du président de la République.

En adoptant cette approche de solidarité, le MEAH s'associe également à la SMA pour mettre en pratique les ordonnances du chef de l'État. En attendant la livraison des camions bennes japonais, l'opération coup de poing est également réitérée. Il s'agit d'un travail de nettoyage que les deux parties accomplissent conjointement. D'un autre côté, la SMA demeure l'exécutant final et le MEAH lui fournira un soutien matériel. Différents moyens de transport et équipements lui seront mis à disposition pour rendre les travaux plus faciles et plus rapides.

En raison de la saison des pluies, rendant Andralanitra inaccessible, la SMA recherche des solutions alternatives pour trouver des emplacements idéaux. Outre le manque de matériel, le volet technique pour assainir la ville est également pris en compte. « Parfois, il est impossible d'entrer dans la décharge d'Andralanitra à cause de la pluie. Ainsi, le quartier d'Anosipatrana est utilisé de manière temporaire pour évacuer rapidement les déchets », explique le colonel. La gestion des déchets nécessite également une solution durable. « Il y aura des réunions conjointes pour chercher des solutions à long terme lorsque la ville aura son nouveau dirigeant. La date n'a pas été déterminée, mais elle débutera dans les plus brefs délais, », selon les informations du MEAH.