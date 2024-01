Madagascar: Natation - Eliot prêt à défendre les couleurs nationales

Décidé. Eliot Rakotondramanga, âgé de 21 ans, nageur de haut niveau qui évolue au Villejuif, un club pas loin de Paris, veut désormais défendre les couleurs nationales en compétitions internationales, comme les Jeux des Iles, les Jeux africains, Championnats d'Afrique, ou encore les Jeux olympiques.

«Nous l'avons déjà sollicité, mais il a dû régler le côté administratif et intégrer un club du pays pour obtenir la licence», souligne le directeur technique national, Naivo Razafindrafidy. «Je venais d'intégrer la faculté de l'Université Paris-Est à Créteil, afin de préparer le diplôme de Sciences technologiques des aptitudes sportives (Staps). Et il a fallu suivre le rythme de la Faculté et aussi assurer les entraînements et les compétitions de mon club», explique-t-il, de son côté.

Eliot a suivi des étapes pour devenir sportif de haut niveau, du Centre d'ascension et de formation (Caf) à l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance (Insep), en passant par Staps. «Je m'entraine quatre heures par jour, du lundi au vendredi, et le samedi, juste le matin. Le dimanche est mon jour de repos. Entre les deux entrainements quotidiens du matin et de l'après-midi, j'effectue 1h30 de musculation ou de préparation physique. Ce qui représente 29h30 d'entrainement par semaine», livre-t-il. «Mes objectifs, à court terme, sont de réaliser de meilleures performances et gagner des titres nationaux et internationaux. Et, à long terme, de pouvoir me qualifier aux J.O et, pourquoi pas, ramener une médaille», confie-t-il.

Palmarès en béton

Eliot a brillé dès son jeune âge. Il a été champion de France élite, depuis l'âge de 13 ans. Il a été triple champion de France U15 en 100m papillon en 2016, puis en 100m et 200m papillon U16 (2016) et en 100m papillon (2018). Il a été quintuple vice-champion catégorie générale des jeunes et en 4x100m quatre nages U15 (2015), en 50m dos (2016), en catégorie promotionnelle (2017) et en 4x100m QN (2022).

En outre, il a engrangé quatre médailles de bronze en 200pap (2018), en 100pap toutes catégories (2019), en 100m dos au championnat universitaire et en 4x100m QN en 2023. «Il est vraiment fort. Il est meilleur par rapport aux performances des locaux», reconnait le DTN. Il a réalisé l'épreuve du 200m papillon en 2'01"7 sur bassin de 50m et 1'59"31 sur petit bassin, tandis que le record national, en 2020, signé John Rakotomavo, est de 2'15".

En compétitions internationales, il a fini quatrième au championnat d'Europe, double champion de Slovaquie Open en 4x100m et 4x200m QN, vice-champion de Slovaquie Open en 100pap, et quadruple champion de Tunisie Open (50pap, 50dos, 100dos, 4x100QN). Eliot a été appelé trois fois en équipe de France au championnat d'Europe méditerranéen.