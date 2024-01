Congo-Kinshasa: Maniema - Trafic coupé entre Kindu et Salamabila à la suite de la destruction du pont Luhuku

Les véhicules et autres usagers ne circulent plus entre la ville de Kindu et le secteur de Salamabila dans la province du Maniema. Les pluies abondantes qui se sont abattues dans la nuit du 16 au 17 janvier ont emporté le pont Luhuku qui relie les deux entités. Ce pont d'une importance capitale se trouve à 2 kilomètres de Kayembe, chef-lieu du secteur des B.B Salamabila sur la route Kindu-Salamabila et à 27 kilomètres de Salamabila-centre.

Maître Saidi Vumba, notable de Salamabila décrit la situation :

« C'est depuis le 17 janvier 2024 aux premières heures de la journée que les eaux de la rivière Luhuku ont emporté le pont. Et il faut signaler aussi que cette route est d'importance capital étant donné qu'elle relie non seulement le chef-lieu du secteur à la commune rurale de Salamabila, mais aussi c'est une route qui mène vers le Sud-Kivu ».

La destruction du pont a coupé le trafic. Les camions ne passent plus, ni les motos qui approvisionnent la cité de Salamabila, pas même les vélos et même les piétons ont du mal à traverser à cause de la crue du cours d'eau que surplombait ce pont, rapporte ce notable de Salamabila.

Et il appelle à l'intervention urgente du gouvernement provincial :

« Au stade actuel, la population cherche au moins des voies et moyens pour savoir comment trouver une solution ne serait-ce que provisoire, en attendant que le gouvernement provincial prenne des mesures de réhabilitation de ce pont ».