Madagascar: Musique - Jiorshy et Treezy livreront un show à l'île Maurice

Ces deux bonhommes se partageront la scène du Break House à Rose Hill à Maurice, le samedi 2 mars prochain.

Jior Shy, cette formation de Diego-Suarez a longtemps été connue pour ses textes un peu salés. Il dit ce qu'il pense ! Récemment, il a réalisé un duo avec Elidiot. Ensemble, ils ont sorti « Ampindrama vady », un tube qui fait déjà le tour de Madagascar. Le jeune homme nage à présent dans le grand bain. Plein de confiance, il se rappelle toujours d'où il vient. En 2009, commence sa carrière. Ayant grandi à Antsiranana puis à Nosy-Be, le jeune chanteur a vécu dans deux villes où la culture musicale fait partie du quotidien.

Dès lors, il entretient une relation amicale avec les artistes locaux en l'occurrence D New Clan Styl, Dj Knife. Après avoir effectué des mini-concerts dans la région Diana, le chanteur a trouvé son étoile et la suit pour mener ses chansons au-delà des frontières de la jeune province d'Antsiranana. Jior Shy signe des contrats de concerts et devient le chouchou des organisateurs évènementiels. Ambitieux, il débarque dans la capitale malgache et s'y installe dans le but d'étudier l'environnement. Il sillonne les quartiers tapageurs, notamment les 67 ha et Ambohipo. Ses morceaux résonnent dans ces périmètres étant donné que ces lieux hébergent des habitants venant de la région du Nord. Le temps passe, de fil en aiguille, le jeune artiste trouve son véritable style, après avoir tâtonné dans tous les rythmes comme le ragga, le slow, le rnb, ou l'afrobeat.

Enfin, il est convaincu que le « Kilitiky beat » lui convient. Sa voix est ajustée à ce courant musical malgache tendance depuis 2016. L'artiste, avec ses textes écrits en toute franchise, a convaincu le public qui comprend le parler du Nord. Il évoque la vie de couple, donne espoir aux jeunes malgaches dans « Mpagnarivo », recycle les musiques de ses aînés avec « Rosi a », et participe aux grands festivals. Bref, le succès frappe à sa porte. Quant à Treezy, c'est un artiste en herbe qui a su se démarquer rapidement. Il est en flèche. Son afrobeat fait également hocher des têtes. Donc, ce n'est pas par hasard si ces deux artistes ont été invités. Les Mauriciens vont se régaler.