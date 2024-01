Madagascar: Enseignement supérieur - L'ouverture d'universités de proximité se poursuit

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES) , Dr Andriamanantena Razafiharison, a accueilli dans son bureau les collectifs des professeurs des universités de Madagascar.

Durant cette rencontre, le ministre a évoqué les défis à relever tels que l'ouverture d'universités de proximité, l'amélioration des écoles doctorales au sein des universités publiques, ainsi que la formation des relèves. L'objectif, est d'impliquer ces référents et piliers de l'enseignement et de la recherche dans le développement de la recherche et de l'enseignement à Madagascar.

Les collectifs sont reconnus comme les acteurs clés de cette démarche. En reconnaissant la valeur et la compétence des professeurs au sein des collectifs, le ministre a annoncé lors de son allocution que désormais, des réunions périodiques se tiendront tous les trois mois.

La capitalisation et la valorisation de la recherche, en vue du développement de Madagascar, ont également été discutées, notamment en relation avec la Politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation à Madagascar (PNRI). Ce dialogue constructif entre le ministère et les collectifs des professeurs témoigne de la volonté partagée de renforcer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique pour contribuer activement au progrès de Madagascar.

« Nous demeurons mobilisés pour la concrétisation de ces engagements et pour assurer un avenir prometteur à l'éducation et à la recherche dans notre pays », rassure le Dr Andriamanantena Razafiharison Il est à noter que le ministre a rencontré les représentants du Syndicat des enseignants chercheurs et les chercheurs enseignants ce lundi, même après sa nomination.