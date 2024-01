Madagascar: Elections législatives - Une épreuve pour l'IRD et l'UPAR

Après la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, chaque état-major politique a désormais les yeux rivés sur la préparation de la course à Tsimbazaza. Et, le casse-tête commence pour le camp de la majorité.

Deux plateformes tenteront de tirer la couverture de la victoire de Andry Rajoelina à la dernière élection présidentielle afin de se mettre en bonne position pour les élections à venir. D'un côté, il y a l'IRD, Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina et de l'autre, il y a la jeune plateforme UPAR ou Union Pro Andry Rajoelina. Bien qu'aucune décision n'ait été encore prise sur la stratégie à adopter ou les candidats à mettre sur les starting-blocks afin de reconquérir la majorité pour la prochaine législature, des voix commencent déjà à se lever en voulant s'approprier la couleur « orange ». « Tous ceux qui ne seront pas présentés par l'IRD ne porteront pas la couleur orange aux prochaines législatives », a fait en effet entendre le député du Ve Arrondissement et non-moins deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Naivo Raholdina, au début de la semaine. Excluant ainsi les autres plateformes et partis qui ont contribué à la réélection de Andry Rajoelina.

Majorité absolue

Outre les actuels élus de la Chambre basse, qui ont porté l'étiquette IRD lors des dernières législatives, et qui aspirent à prendre part à cette course, l'UPAR se présente comme un vivier de candidats. En effet, un bon nombre de personnalités qui ont soutenu Rajoelina durant la campagne présidentielle restent encore sans porte-feuilles. En tout cas, l'IRD n'est plus le grand rouleau compresseur de 2019. L'usure du pouvoir commence à se faire sentir avec ses élus qui ont fait parler d'eux durant la dernière législature. Faut-il rappeler que lors des législatives du mai 2019, elle a eu la majorité absolue, avec 84 sièges sur 151. Les prochaines législatives constituent ainsi une épreuve tant pour l'IRD que pour l'UPAR.

Instructions

De plus, le camp d'en face se trouve revanchard. Le Collectif des candidats, soutenu par quelque quarantaine d'élus, attend déjà de pied ferme ces prochains rendez-vous électoraux. Ils ont d'emblée fait savoir leur volonté de prendre part à ces élections à condition qu'elles soient propres, libres et acceptées par tous. Hier, sur les ondes de l'Az Miara-Manonja, la députée Hanitra Razafimanantsoa a même exhorté cette frange de l'opposition à créer une structure rassemblant toute l'opposition pour faire front commun contre l'IRD. Un Collectif des parlementaires du Collectif des candidats sera une bonne idée, selon elle, pour présenter des candidats à ces élections législatives. Quoi qu'il en soit le Collectif des candidats ne veut rien lâcher et continue de revendiquer la restauration de l'Etat de droit et le respect de la démocratie à Madagascar. Des instructions concernant les élections à venir sont néanmoins attendues lors de sa prochaine réunion.