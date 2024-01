Madagascar: Livah Andrianatrehina - Conjuguer recherche et carrière militaire, un officier en quête de performance académique

Au coeur du paysage politique, Ndriamihaja Livah Andrianatrehina émerge comme une nouvelle figure, occupant actuellement le poste de ministre des Travaux publics. Âgé de 47 ans, cet officier supérieur de la gendarmerie, titulaire du grade de colonel, apporte à son ministère une combinaison unique d'expérience militaire et de détermination à promouvoir le développement des infrastructures. Livah Andrianatrehina, marié et père de trois enfants, incarne l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. En dehors de ses fonctions ministérielles, il cultive sa passion pour le sport, s'adonnant au volley-ball, au basket-ball et au handball. Sa propension pour l'aventure se manifeste également à travers son amour pour la randonnée.

Dans le monde exigeant et complexe des travaux publics, Livah Andrianatrehina se distingue comme une figure éminente, alliant une solide formation académique à une expertise technique exceptionnelle. Diplômé de l'école polytechnique d'Antananarivo en ingénierie des travaux publics, le colonel Andrianatrehina a forgé sa carrière en gravissant les échelons de l'éducation et de la recherche, ayant pour ambition première de contribuer ainsi de manière significative au développement du secteur.

Sa quête d'excellence académique l'a, en effet, conduit à obtenir un doctorat en génie civile de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, en France. Cette réalisation témoigne de son engagement indéfectible envers l'acquisition de connaissances approfondies et de compétences pointues dans son domaine d'expertise. Livah Andrianatrehina ne se contente pas de suivre les normes, il les élève. En plus de son doctorat, cet officier détient un double master 2, l'un en Mécanique des sols, des roches et des ouvrages de l'École nationale des Ponts et Chaussées en France, et l'autre en Criminologie du Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Cette diversification de ses compétences démontre sa quête de polyvalence et sa capacité à aborder les défis sous des angles variés.

%

Officier supérieur de la gendarmerie, Livah Andrianatrehina a brillamment terminé sa formation à l'Académie Militaire d'Antsirabe, là où il a laissé une marque indélébile, se distinguant en tant que Major de la 26ème promotion. Sa brillante réussite a été le prélude à une carrière militaire singulière, marquée par un engagement sans faille envers le service et le devoir envers la nation. Au fil des années, le Colonel Andrianatrehina a continué à élever ses compétences stratégiques et opérationnelles en suivant des formations spécialisées à l'étranger. La France, la Roumanie et le Sénégal ont été des étapes cruciales de son parcours, où il a eu l'opportunité d'acquérir des connaissances approfondies dans des domaines clés de la défense et de la sécurité. Ces expériences internationales ont permis au Colonel de développer une perspective globale et d'apporter des solutions innovantes aux défis complexes auxquels sont confrontés les services de sécurité nationale.

En 2019, le Colonel Andrianatrehina a franchi une étape supplémentaire dans son parcours militaire en intégrant l'École de Guerre à l'École Militaire de Paris. Cette institution prestigieuse a offert à Livah Andrianatrehina l'occasion de perfectionner ses compétences en stratégie et en leadership, le préparant ainsi à des responsabilités plus élevées dans le domaine militaire.

Aujourd'hui, en tant que ministre des Travaux publics, le Colonel Livah Andrianatrehina apporte cette riche expérience militaire à la table gouvernementale. Sa capacité à faire valoir ses acquis, à prendre des décisions éclairées et à diriger avec autorité est le fruit de son parcours exceptionnel au sein des forces armées. Cette fusion unique de compétences militaires et civiles fait de lui un atout pour l'Exécutif, en particulier dans le secteur des travaux publics.

D'ailleurs, avant d'assumer ses responsabilités ministérielles, Livah Andrianatrehina a servi au sein du commandement de la gendarmerie et a gravi les échelons. Adjoint puis chef de service au commandement de la gendarmerie au Toby Ratsimandrava au début des années 2000, il a aussi occupé les postes de commandant du groupement de la gendarmerie nationale à Alaotra-Mangoro, ainsi que celui de Boeny et d'Amoron'i Mania. Ces expériences ont forgé son leadership, lui conférant une compréhension approfondie des défis liés à la sécurité et à la gestion des ressources. Sa nomination en tant que ministre des Travaux publics lui ouvre davantage une autre voie afin de relever de nouveaux défis et d'apporter une perspective novatrice à la promotion du développement des infrastructures. Livah Andrianatrehina incarne le mariage harmonieux entre compétences militaires, leadership dynamique et engagement en faveur du développement.