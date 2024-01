Madagascar: Coopération - Raffermissement des liens d'amitié germano-malgache

Le sénateur de Madagascar Herimanana Razafimahefa a rencontré tout récemment l'ambassadeur de la République d'Allemagne, SEM Mickael Häusler, à l'occasion du nouvel an.

Les deux parties ont discuté des projets à mettre en place pour cette année 2024 dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié germano-malgache, et ce, en vue de contribuer au développement socio-économique de Madagascar. En effet, « nos relations ne datent pas d'hier. Nous avons ainsi dressé un bilan des coopérations qui ont été réalisées l'année dernière. Puisque ces relations étaient toujours au beau fixe et se perpétuent encore, nous allons mener ensemble des projets touchant entre autres l'environnement et la conservation de la biodiversité, qui est un des secteurs prioritaires financés par le gouvernement allemand dans le pays », a expliqué le sénateur de Madagascar, Herimanana Razafimahefa, à la presse.

Projet sur l'éducation

Il est à rappeler que l'Allemagne a apporté sa contribution dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de reforestation à grande échelle par le Sénat et dont ce parlementaire est l'initiateur, l'année dernière. Ce pays partenaire constitue d'ailleurs le principal bailleur de fonds de la Grande île dans le domaine de la préservation de l'environnement, tout en appuyant les communautés locales vulnérables à être résilientes face aux effets néfastes du changement climatique. Mais la coopération bilatérale ne se limite pas à ce domaine.

%

Elle s'étend également sur d'autres secteurs tels que l'énergie et la bonne gouvernance, la promotion de la coopération culturelle, l'agriculture et l'éducation. Raison pour laquelle la mise en place d'un autre projet, touchant l'éducation des enfants issus des couches défavorisées en milieu rural, a également fait l'objet de discussions entre le sénateur Herimanana Razafimahefa et l'ambassadeur de la République d'Allemagne, SEM Mickael Häusler, lors de leur rencontre amicale. Les deux parties ont ensuite discuté de la situation au niveau international ainsi que de l'avenir de Madagascar durant ce deuxième mandat du président de la République Andry Rajoelina. Par ailleurs, « pour concrétiser l'établissement d'un groupe d'amitié entre les deux pays, des rencontres avec les parlementaires allemands sont en vue », a conclu ce Parlementaire de Madagascar.