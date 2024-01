Madagascar: Commerce - Les ventes aux enchères en ligne ont le vent en poupe

Vendre vite et au meilleur prix. C'est l'objectif de ce nouveau concept innovant qui attire de plus en plus les consommateurs. Lancé par ketrika.com, c'est une plateforme professionnelle contenant des articles neufs, authentiques et moins chers. Comme toutes les ventes aux enchères, l'enchérisseur qui offre le prix élevé devient automatiquement l'acquéreur de l'article concerné.

De plus en plus de personnes s'intéressent à ce style de shopping depuis sa mise en ligne il y a trois années de cela, selon les responsables de cette plateforme. « Rien que pour Noël et les fêtes de fin d'année, nous avons enregistré 1050 enchérisseurs pour le JBL-Speaker clip 3 avec un prix de départ de 20 000 ariary, l'article a été adjugé à 135 800 ariary avec un prix de vente réel à 135 000 ariary. Pour le S8T-Montre connectée-Gris, cette plateforme a enregistré 986 enchérisseurs avec un prix de départ à 20 000 ariary si l'article a été adjugé à 111 200 ariary alors que le prix de vente réel est à 283 000 ariary ».