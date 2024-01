Madagascar: Tourisme à Sainte-Marie - Princesse Bora, un pilier économique durable célébrant sa 25e année

Le joyau touristique, qui domine les pensées des voyageurs étrangers à Sainte-Marie, a marqué ses 25 ans d'existence, en récompensant ses collaborateurs. Ses administrateurs ont mis en avant l'importance des impacts économiques durables de leurs activités.

Une cérémonie exceptionnelle de remise de médaille pour célébrer la nouvelle année et marquer la 25e année d'existence. C'est ce que Princesse Bora Lodge a organisé le 15 janvier dernier à Sainte-Marie. En effet, cet événement a honoré 30 collaborateurs en tant que Chevaliers et a distingué 4 autres en tant que médaillés du travail, témoignant de leur dévouement avec des périodes de service dépassant les deux décennies. Avec ses 21 bungalows, l'hôtel, restaurant et spa, Princesse Bora est devenue une entité touristique emblématique pour l'île Sainte-Marie. Employant actuellement 160 personnes, dont 95% sont des Saint-Mariens, l'établissement est un moteur économique local depuis plus de 25 ans.

La cérémonie a été l'occasion pour François Xavier Mayer, surnommé « Fifou », PDG de Princesse Bora Lodge & Spa, de souligner la croissance continue de l'établissement et son impact économique significatif sur Sainte-Marie. « L'hospitalité exceptionnelle de l'équipe est reconnue unanimement par les clients, contribuant à la renommée mondiale du Princesse Bora. Certains membres du personnel ont commencé en tant qu'employés de base pour finalement atteindre des postes de chefs de service et de directeurs, illustrant le parcours professionnel et la stabilité que l'entreprise offre à ses collaborateurs », a-t-il noté dans son discours.

Durable

Les administrateurs de Princesse Bora ont également souligné la résilience de l'établissement face aux crises nationales et aux soubresauts économiques. D'après eux, Princesse Bora Lodge a maintenu son engagement social et économique envers la communauté locale. « Être un Ecolodge ne se limite pas à une structure en harmonie avec l'environnement, mais implique également une gestion quotidienne générant un impact durable pour le bien commun, englobant l'île, le secteur, les entités, les collaborateurs, les clients et les villageois avoisinants », ont-ils soutenu. Par ailleurs, il faut noter que Princesse Bora Lodge demeure étroitement lié à diverses entités et associations locales telles que le Centre de formation Fanorona, le Centre Anjaranay, CétaMada, et l'Office du Tourisme.

Cette année, l'établissement prévoit de maintenir ses actions en faveur du bien-être des communautés locales et de la préservation de l'environnement. Cette constance dans l'engagement social et environnemental confirme le rôle clé de Princesse Bora Lodge en tant que pilier économique durable pour Sainte-Marie. Bref, l'événement du 15 janvier dernier à Sainte-Marie a donc été bien plus qu'une simple célébration du personnel. Elle a été le point culminant d'une aventure de 25 ans, témoignant de l'impact positif de Princesse Bora sur l'économie locale et son engagement envers un avenir durable pour l'île.