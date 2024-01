Madagascar: Anosikely - Des maires chez Richard Ravalomanana

Les maires issus de différentes régions du pays ont été reçus par le président du Sénat, Richard Ravalomanana, hier, au Palais de verre à Anosikely. En effet, la Constitution stipule en son article 81 que « le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales... ».

Et en son article 83, « le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation des Collectivités Territoriales Décentralisées ». Ces maires sont venus pour présenter leurs voeux de Nouvel An au président du Sénat. Il s'agit notamment des maires d'Ampaneva et d'Ambohitrony (Andriampamaky) et d'Antsahalalina du district de Manjakandriana.

Des maires du district d'Avaradrano, d'Atsimondrano, du district de Soavinandriana (région Itasy) et du maire de Moramanga ont également été présents. Faut-il rappeler qu'en plus de ses fonctions législatives et de contrôle, le Sénat a également un rôle d'organe consultatif pour le gouvernement sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.