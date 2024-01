Afrique: Littérature - Deux auteurs congolais au Flam 2024

Wilfried N'sondé et Alain Mabanckou sont les deux auteurs congolais qui feront partie des autres écrivains sélectionnés pour la deuxième édition du Festival du livre africain de Marrakech (Flam) qui se tiendra, du 8 au 11 février prochain, à Marrakech, au Maroc.

Le grand rendez-vous visant à mettre en lumière l'actualité des publications récentes d'auteurs invités et témoigner ainsi que la vivacité des littératures actuelles, tout en faisant la symbiose entre les grandes plumes et les jeunes écrivains prometteurs du continent, mettra en honneur pour cette deuxième édition plus d'une vingtaine d'auteurs de pays d'Afrique arabophone, francophone, anglophone. On comptera Alain Mabanckou, Wilfried N'Sondé, José Eduardo Agualusa, Leïla Bahsain, Abdelkader Benali, Bachir Diagne, Fanta Drame, Mohamed Bougar Sarr, Véronique Todjo, Antoinette Tidjani Alou, Boum Hemley, Nassuf Djailani et bien d'autres auteurs africains.

Cette manifestation, dont l'édition inaugurale en 2023 a été un grand succès, est initiée par l'association We arts Afric/Ns et ses partenaires. L'objectif est de promouvoir la littérature africaine auprès d'un large public afin de favoriser les échanges entre les écrivains, les éditeurs et les lecteurs. L'idée est aussi de mettre en lumière le dynamisme et la créativité des littératures africaines, tout en favorisant les échanges culturels et les rencontres entre les différentes communautés de l'Afrique à partir du Maroc. Une occasion unique de découverte des talents littéraires du continent et la célébration de la diversité.

Au programme de Flam 2024 figurent, entre autres, des débats, des conférences, des tables rondes, des rencontres et ateliers qui permettront aux festivaliers de découvrir les différentes facettes des littératures africaines et de la diaspora. Les thématiques de cette édition sont inscrites dans l'actualité éditoriale et scientifique des écrivains, des penseurs ainsi que des intellectuels d'Afrique et ses descendants. Ces thématiques qui seront abordées consacreront une place particulière à la réactivation et à la consolidation des liens indéfectibles qui unissent les Africains entre eux partout où ils sont. Ces rencontres seront également un moment d'échange et de débats sur l'industrie de l'édition du livre, de la diffusion, de la distribution et la promotion internationale du livre et des écrivains africains.

"Ces palabres constitueront en un cycle de rencontres de réflexion pour scruter le présent et le futur de notre monde à partir de l'Afrique. Car l'Afrique n'est pas que le lieu où se joue une partie de l'avenir de la planète, elle est aussi l'un des grands laboratoires où émergent des formes inédites de la vie sociale, économique, politique, culturelle et artistique d'aujourd'hui et de demain. L'ambition est de faire une agora, un moment de débats et de propositions réunissant des panels d'intellectuels, d'artistes et d'acteurs du monde de l'économie de la politique pour penser l'Afrique et le monde de demain", expliquent les organisateurs.