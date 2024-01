Congo-Brazzaville: Comic d'or - Trois jeunes humoristes congolais lauréats de la première édition

Daly cardinal, Jojo la légende et Rufin Boussoukou sont les trois lauréats de la première édition du Comic d'or. Organisée par le collectif Brazza comedy show, cette initiative met à l'honneur et récompense les jeunes humoristes qui se distinguent dans ce domaine.

Les trois lauréats ont été sacrés respectivement grand prix Comic d'or, révélation de l'année et meilleur humoriste web. En effet, Daly cardinal, grand gagnant de la première édition "Comic d'or", est le fruit de Brazza comedy show et Tuséo family, qui sont une véritable vitrine de découverte de nouveaux talents humoristiques congolais. Talentueux et convaincant, il a déjà fait ses preuves aux plan national et continental. Daly cardinal a fait le tour des médias nationaux pour parler de sa passion et promouvoir son talent. L'humoriste est aussi membre de la troupe " Les fous de la ville".

Quant à Jojo la légende, sacré « Révélation de l'année », il est l'une des étoiles montantes du stand-up qui ne passe pas inaperçu en raison de sa petite taille facilement identifiable, mais aussi pour sa malice à jongler avec les mots. En proposant au public des vannes sur son handicap, il interpelle la conscience collective de faire d'un handicap une qualité et non un frein. D'ailleurs, ses sketchs tels que les questions de délestage, l'impact du développement sur l'environnement, le retour aux bonnes moeurs conscientisent le public sur le respect de la nature, de laquelle dépend la survie de la terre. Ce jeune humoriste a commencé sa carrière en 2020 quand il intègre la web-comédie "Vine du Bled 242". C'est en 2021, grâce aux ateliers de stand-up et de théâtre animés par Fortuné Bateza et Juste Parfait, qu'il a peaufiné son art et a affiné ses atouts artistiques pour conquérir le coeur du grand public.

Pour sa part, Rufin Boussoukou, élu « Meilleur humoriste web », est étudiant au département des langues vivantes étrangères de la Faculté des lettres, des arts et sciences humaines à l'université Marien-Ngouabi. Le jeune artiste humoriste a commencé sa comédie musicale en 2021, en pleine période de la pandémie de covid-19. Dans sa démarche artistique, il fait passer l'instrumental d'une chanson assez familière à l'ensemble de ses compatriotes. Et, pendant que la mélodie passe, il chante en remplaçant les paroles originales de la chanson par des paroles drôles qu'il invente.

Le Comic d'or se veut devenir une tradition culturelle au Congo qui entend faire la symbiose entre les différents artistes comédiens. Il s'agit donc de confronter la diversité des talents humoristiques congolais, de développer l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans sa singularité. Cet événement qui vise désormais la promotion de l'humour au Congo se donne comme objectif de faire sortir certains jeunes humoristes qui manquent de visibilité et de notoriété du ghetto, afin de les mettre en lumière.

Il met sur scène les jeunes humoristes congolais qui font la une. La première édition a permis aux jeunes sélectionnés de faire valoir leurs talents, leur savoir-faire. Notons que Brazza comedy show, cette plateforme qui promeut la culture congolaise, a vu le jour sur l'initiative de junior Mat, avec en évidence de l'humour, du one man show, du stand up comedy diffusé sur DRTV, et beaucoup de spectacles publics tels que « Rions ensemble », « Rire pour réussir » ou « Bonana » qui est devenu un grand rendez-vous des Brazzavillois tous les mois de janvier à l'Institut français du Congo.