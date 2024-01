Maroc: Programme BOOST/Région du Nord - Plus de 170 jeunes chercheurs d'emploi accompagnés vers une insertion durable

Tanger — La Fondation marocaine de l'éducation pour l'emploi (EFE-Maroc) a organisé, mercredi à Tanger, la cérémonie de clôture de son programme BOOST (Brighter Opportunities in the Offshoring Sector), lancé en octobre 2022 et réalisé en partenariat avec MEPI (Middle East Partnership Initiative des États-Unis).

Avec un objectif initial de former 160 jeunes, le programme BOOST a su développer un écosystème d'acteurs engagés sur la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui ont soutenu le projet en permettant aux jeunes chercheurs d'emploi de la région d'acquérir les compétences les plus demandées, renforçant ainsi leur employabilité, indique un communiqué conjoint d'EFE Maroc et de MEPI.

C'est ainsi que près de 170 jeunes ont pu bénéficier de formation en soft skills, en marketing digital, en QHSE et autres, note le même source, relevant que plus de 120 d'entre eux ont pu être insérés avec succès sur le marché de travail, dont 58% sont des jeunes femmes.

Au-delà de la formation et du placement, BOOST est un programme qui met aussi l'accent sur la durabilité de l'approche avec un suivi de la rétention des emplois sécurisés par cette initiative, en plus d'un suivi rapproché des lauréats du programme et une écoute proactive des besoins des employeurs partenaires du programme.

Cette cérémonie a été l'occasion de féliciter les lauréats du programme, en présence des partenaires employeurs et institutionnels du programme ainsi que du représentant de l'ambassade des Etats Unis.

Elle a permis aussi à chaque acteur du projet de partager son expérience et de revenir sur les moments forts de ces 18 mois de partenariats, mais aussi de remettre les certificats de formation aux derniers 20 lauréats du programme qui ont bénéficié de 3 semaines de formations gratuites en soft skills et en marketing digital, les préparant ainsi pour une carrière professionnelle réussie.

"Avec notre partenaire MEPI, c'est la première fois que nous collaborons ensemble sur un projet couvrant la région du Nord du Royaume, mais c'est notre quatrième projet conjoint au niveau national. Nous sommes fiers de cette collaboration renouvelée au fil des années qui dénote de la confiance de notre partenaire dans notre approche, ce qui nous honore, mais aussi de la volonté de MEPI de nous aider à intervenir là où le besoin en recrutement est présent", a souligné la directrice générale d'EFE-Maroc, Houda Barakate, citée dans le communiqué, ajoutant: "nous valorisons cette agilité qui rend de tel impact possible".

"A travers ce programme, nous avons souhaité apporter au secteur de l'Offshoring le soutien nécessaire pour trouver les ressources humaines qualifiées nécessaires à son développement, et en même temps accompagner l'insertion durable des jeunes chercheurs d'emploi dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima", a indiqué, pour sa part, Ahlam Sabrani, Program and Grants management specialist au sein de MEPI.

"Nous sommes ravis de notre quatrième partenariat avec EFE-Maroc et heureux de constater le succès du programme avec plus de 130 jeunes pris en charge", a-t-elle poursuivi.

Il est à noter que le Programme Initiative de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI) soutient les partenariats entre les citoyens, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les institutions gouvernementales, afin de promouvoir des solutions communes et partagées pour les populations du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), dans le but de promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région.

Fondée en 2008, EFE-Maroc offre aux jeunes chercheurs d'emploi les compétences et les opportunités nécessaires pour une insertion réussie sur le marché du travail.

EFE-Maroc propose des programmes de formation en compétences techniques, comportementales et linguistiques demandées sur le marché du travail et offre à ses lauréats des opportunités d'embauche dans des secteurs porteurs, dont l'offshoring, les technologies de l'information et de la communication, l'automobile, l'aéronautique, l'agrobusiness, la vente, le tourisme et les énergies renouvelables.