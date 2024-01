Afrique: L'essor du football marocain, fruit d'un travail de fond sur la formation et les infrastructures (président de l'AIPS Afrique)

Dakar — L'essor du football marocain est le fruit d'un travail de fond, assidu et soutenu, sur la formation et les infrastructures, dont l'Académie Mohammed VI de football constitue la clé de voute, a affirmé le président de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS Afrique), Abdoulaye Thiam.

L'excellente performance de l'équipe nationale marocaine de football au Mondial 2022 et au début de la 34ème Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Côte d'ivoire, est le fruit des investissements colossaux réalisés dans le domaine de la formation et des infrastructures sportives, a souligné M. Thiam dans une déclaration à la MAP.

La bonne prestation de la sélection marocaine, tant au dernier Mondial qu'à l'entame de la CAN, "ne m'étonne guère" . Elle est le résultat d'un grand investissement initié sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, et d'un énorme travail en amont pour développer les infrastructures et les centres de formation sportifs, a-t-il soutenu.

A cet égard, M. Thiam, également président de l'Association de la presse sportive sénégalaise depuis 2017, a mis en avant l'action que mène l'Académie Mohammed VI de football, dans le domaine de la formation des sportifs de haut niveau comme Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd et Azeddine Ounahi, qui évoluent dans de prestigieux clubs européens et qui font partie aujourd'hui des piliers de la sélection nationale du Maroc.

Il a également cité le Complexe Mohammed VI de football, érigé sur une superficie de 30 hectares et doté d'infrastructures et d'équipements de pointe, conformes aux standards de la FIFA, qui en font l'un des plus importants du monde.

M. Thiam s'est dit en outre "fier" de ce que le Maroc réalise dans le domaine du football, assurant avoir pu constater de visu cette évolution remarquable à l'occasion d'une visite effectuée à Rabat au Complexe Mohammed VI, un centre de formation d'excellence à l'image de celui de Clermont Ferrand en France.

"Lors de cette visite, j'ai découvert que le Maroc est largement en avance en matière de formation, par rapport aux autres pays africains" a-t-il fait savoir, relevant que l'expérience réussie de l'Académie Mohammed Vl de football est un modèle à suivre par les pays du continent souhaitant développer les compétences dans le domaine footballistique.

Il a, par ailleurs, fait observer que plusieurs sont les équipes nationales africaines qui optent pour le Maroc pour disputer leurs matchs de qualification en raison de la qualité des stades dont il dispose et qui répondent aux normes de la CAF et de la FIFA.