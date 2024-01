Afrique: CAN2023 / Algérie - Ismaël Bennacer « Nous sommes prêts pour le Burkina»

Contrairement à son entraineur, Ismaël Bennacer, le milieu de terrain algérien qui a accompagné Belmadi en conférence de presse était plutôt serein et très confiant pour le match de demain face au Burkina- Faso.

« On a été déçus du résultat face à l'Angola (1-1), mais nous restons concentrés sur notre sujet. Le prochain rendez-vous sera très important, on tâchera de faire beaucoup mieux, essayer de s'améliorer dans certaines choses. Le rendez-vous face aux Burkinabè sera difficile, on fera tout pour gagner », a indiqué « Isma » lors d'une conférence de presse tenue au stade de la paix à Bouaké.

Pour le milieu de terrain du Milan AC « L'esprit d'équipe et la gestion des temps forts et faibles seront les clés de ce match, mais sans se mettre de pression inutile, on a confiance en nous-mêmes, on sera déterminés. On aura une bonne équipe en face de nous, on va tout mettre en oeuvre pour essayer de voir leurs points forts et faibles afin de les contrecarrer. », a-t-il ajouté.

En outre, Bennacer affirme que le fait de jouer à 14h face au Burkina- Faso ne va pas les gêner et qu'ils sont prêts à toutes les éventualités : « On sait qu'il fera très chaud demain, il y'a aura des changements selon l'état physique des joueurs. On est prêts à jouer à 14h ou 18h, l'essentiel reste la victoire. Ce sera match un important mais pas capital comme l'a dit le coach, on va l'aborder avec la même détermination et envie».