Afrique: CAN 2023 / Djamel Belmadi ( Coach Algérie) - « Non, le match de demain n'est pas capital»

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, n'a pas voulu dévoiler ses cartes à 24h du match face au Burkina- Faso. En effet, le coach algérien s'est montré serein mais très prudent à la fois à la conférence de presse d'avant- match.

ATS : Comment se présente le match de demain contre le Burkina- Faso ?

Ca va être un match difficile. On connaît le Burkina Faso. On avait dit qu'il fallait prendre les trois points pour le premier match pour bien débuter mais on ne l'a pas fait, donc maintenant on va tout faire pour prendre les trois points face au Burkina- Faso pour ne se mettre dans une mauvaise posture lors du dernier match contre la Mauritanie.

ATS : Vous allez jouer cette rencontre à 14h GMT, c'est un handicap pour vos joueurs, n'est-ce-pas Monsieur Belmadi ?

Je pense que le Burkina- Faso a un avantage par rapport à nous dans la mesure où ils ont joué leur premier match face à la Mauritanie à 14h GMT. Ils se sont en quelques sortes préparés pour ça mais nous aussi, on 'est entrainés pendant quatre jours dans ces mêmes conditions. Mes joueurs sont prêts.

ATS : Quels sont selon vous les changements à opérer contre le Burkina ?

Je ne répondrai pas à cette question, je ne vais rien vous donner...

Ce match face au Burkina- Faso peut être considéré comme un match capital pour l'Algérie ?

Non ! Dans cette CAN, même le troisième du groupe peut se qualifier pour le tour suivant. Pour moi ce n'est nullement un match capital mais il est important. Toutefois, l'objectif pour nous c'est les trois points, on ne va pas changer notre approche des matchs.

ATS : Revenant au premier match face à l'Angola, regrettez- vous ce le nul concédé face aux Palancas Negras ?

Quand on voit l'Angola, la Guinée Equatoriale, encore une fois il n'y a plus de petites équipes. Les équipes travaillent, elles prennent leur chance, elles ont raison. Ce ne sont pas les noms ronflants qui gagnent forcément. J'ai dit qu'l fallait bine débuter la compétition, mais, on ne l'a pas fait, il faudra donc tout faire pour rectifier le tir contre la Burkina- Faso.

ATS : Le jeu de l'Algérie lors de ce premier match s'est basée à gauche, pourquoi ?

On avait l'habitude d'avoir un vrai équilibre en attaque sur les côtés. L'adversaire peut aussi être bon sur un côté. Après à gauche il y'a des automatismes. Peut être que note côté droit a été moins inspiré. C'est plus un concours de circonstances qu'autre chose.