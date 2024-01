Afrique: Live, Sénégal vs Cameroun - Vivez le duel des lions aux allures de finale

Depuis1992, aucune confrontation entre le Cameroun et le Sénégal ne s'est soldée avec plus d'un but.

Convalescent, Aboubacar Vincent et Christopher Wooh sont courts pour cette importante rencontre. Quant au portier Onana, Rigobert Song n'a pas confirmé sa titularisation lors de la conférence d'avant match donné jeudi.

Le Sénégal n'a encaissé aucun but au cours de ses 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Les lions de la Teranga ont marqué à 9 reprises pour 4 victoires et un match nul blanc. Le cordon de sécurité ivoirien est ex-centré à 2 kilomètres du stade.

00' Coupe d'Afrique des Nations de la CAF

Phase de groupe

vendredi 19 janvier 2024

2e journée

Groupe C

Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro

Sénégal 18h00 Cameroun

00'

Classement après une journée : 1- Sénégal 3 Points, 2- Cameroun 1 Point, 3- Guinée 1 Point et 4- Gambie 0 Point

00' 400 billets seulement sont disponibles pour les 2000 supporters sénégalais qui souhaitent vivre le match au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

00' Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, attache une importance superstitieuse à la pratique de musique et de bruits dans et en dehors des vestiaires. « On ne met pas de musique, on reste focus, le coach ne voulait pas qu'on mette de la musique. Avant, quand on gagnait les premiers matchs à la CAN ou dans d'autres compétitions, on allait voir les supporters et on dansait. Maintenant, on ne le fait plus. On le fait juste quand on gagne la compétition, mais en poule ou en quart de finale, on ne le fait plus. » a déclaré l'attaquant sénégalais de Marseille Ismaïla Sarr.

00' La pépite sénégalaise Lamine Camara, 20 ans, a charmé le public ivoirien lors de la 1ère journée grâce à son talent. L'étoile montante du football sénégalais est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la CAN à signer un doublé à seulement à seulement 20 ans et 14 jours. L'enfant de Diouloulou est un atout offensif que les Lions de la Teranga exploiteront à sa juste valeur ce soir face aux ogres d'Afrique centrale.

00' Historique des confrontations directes entre les 2 sélections

16/10/23 : Sénégal 1 - 0 Cameroun (Amical)

28/01/17 : Sénégal 0 - 0 Cameroun (CAN 2017, Guinée Equatoriale - victoire du Cameroun aux tirs au but)

04/06/11 : Cameroun 0 - 0 Sénégal (éliminatoires de la CAN)

26/03/11 : Sénégal 1 - 0 Cameroun (éliminatoires de la CAN)

09/02/05 : Cameroun 1 - 0 Sénégal (Amical)

10/02/02 : Cameroun 0 - 0 Sénégal (CAN 2002, Stade Stade 26 Mars de Bamako, victoire du Cameroun aux tirs au but)

19/01/92 : Sénégal 0 - 1 Cameroun (CAN 1992, Stade de l'Amitié - Dakar - Sénégal)

Rigobert Song (sélectionneur du Cameroun) : « Si on revient sur les statistiques et l'histoire, je pense que, sauf si je n'ai pas une bonne mémoire, aujourd'hui, combien de fois on a joué contre le Sénégal ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on a toujours été au-dessus du Sénégal. Maintenant, les années ont changé et c'est autre chose aujourd'hui. Et c'est une très belle génération. Ça, il faut le reconnaître.»

00' Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal): « C'est une très belle génération, aujourd'hui, avec l'équipe qu'a Aliou, depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour le bon travail qu'il fait. Mais on reste quand même les Lions indomptables avec plus d'étoiles que cette équipe en Afrique et je pense qu'on a quand même une impression d'être toujours au-dessus de tout. Et demain ça va se confirmer. »

