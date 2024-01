Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a dévoilé que les pays enclavés sont confrontés à des défis qui entravent leur capacité à répondre aux demandes de leur population.

<strong>Addis Abeba, le — : - Le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré que les pays enclavés sont confrontés à des défis insurmontables qui entravent leur capacité à répondre aux demandes de leurs populations en matière de moyens de subsistance adéquats et durables et à assurer leur développement.

Le Premier ministre est à Kampala, en Ouganda, pour participer au 19e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des non-alignés (NAM).

« Dans mes remarques aujourd'hui lors du 19ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des pays non alignés, j'ai réitéré que les pays sans littoral sont confrontés à des défis insurmontables qui entravent leur capacité à répondre aux demandes de leurs populations en matière de moyens de subsistance adéquats et durables et à assurer leur développement. », a indiqué Abiy sur X.

Il a en outre affirmé que l'Éthiopie continue de rechercher une solution pacifique, mutuellement avantageuse et négociée à un tel défi.

Le 19e Sommet du Mouvement des pays non alignés, sous la direction de l'Ouganda, se tient sous le thème « Approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée » et rassemble plus de 120 pays en développement sur une plate-forme d'importance historique cruciale.