Ile Maurice: La charge rayée contre Naeck contestée par l'ICAC toujours suspendue aux plaintes du CP contre le DPP

À la suite de la décision du tribunal de Port-Louis d'annuler l'accusation provisoire contre Brijendrasingh Naeck, le Principal Pharmacist du ministère de la Santé dans l'affaire Molnupiravir, l'Independent Commission against Corruption (ICAC) a déposé une requête en référé afin qu'un juge en chambre réexamine la décision du tribunal datant du 25 mai 2023.

Cette demande est en suspens en raison des plaintes déposées par le commissaire de police (CP) sur les pouvoirs du Directeur des poursuites publiques (DPP). Lors d'une audience, hier, l'ICAC a demandé un délai supplémentaire en attendant l'examen des demandes du CP. L'avocat de Brijendrasingh Naeck a insisté sur le fait que le juge n'a pas la juridiction pour traiter cette affaire. L'affaire a été reportée au 14 mars.

Dans l'affidavit déposé par l'enquêteur Kaleem Bhatoo, l'ICAC estime que le tribunal de Port-Louis s'est trompé dans ses conclusions. La magistrate Bibi Azna Bholah a souligné que l'ICAC est encore au stade d'enquête préliminaire basé sur de simples suspicions. Elle a également critiqué les remarques de l'enquêteur sur les qualifications du précédent SCE (secrétaire du cabinet) et d'autres hauts responsables du ministère, les qualifiant de vaines tentatives de les dissocier de l'accusation provisoire. L'ICAC justifie l'urgence de l'examen de sa contestation en raison du fait que Brijendrasingh Naeck n'est plus interdit de quitter le territoire mauricien et que la justice ne peut donc plus contrôler ses déplacements.

Par ailleurs, la plainte de Rs 100 millions déposée par le Principal Pharmacist du ministère de la Santé contre l'ICAC a été présentée devant la Master's Court. L'ICAC a demandé un renvoi pour soumettre ses documents. Le plaignant déplore la manière dont l'ICAC a mené l'enquête sur l'achat de capsules de Molnupiravir, affirmant que celle-ci a agi de mauvaise foi en n'agissant pas avec prudence et diligence, notamment en ne poursuivant pas d'autres acteurs importants du processus d'approvisionnement. Brijendrasingh Naeck affirme que l'enquête de l'ICAC n'a révélé aucun élément de preuve justifiant son arrestation et son inculpation dans cette affaire, et estime que l'ICAC a négligé de poursuivre d'autres acteurs importants en raison de leurs hautes connexions.