Ile Maurice: «Publiez le 'Land Master Plan' pour identifier les zones inondables»

Le 14 novembre 2023, vous avez adressé au ministère Bobby Hurreeram une «Private Notice Question» sur le mur du cimetière de St-Jean. Malgré tout ce qu'il a dit, il semblerait que le ministère ait opté pour une «quick-fix solution» qui s'est effondrée à nouveau...

On laisse traîner les choses malgré nos alertes et les choses ne font qu'empirer. Le problème a surgi pour la première fois en janvier 2022. Cela fait donc deux ans que la Old Moka Road s'engorge d'eau à chaque grosse pluie. Des nouveaux drains ont été construits, longeant la ligne du métro de Phoenix à St-Jean. Ils sont gigantesques. Mais la connexion vers le drain existant est minuscule, créant un goulot d'étranglement et un débordement majeur. Mais pour ne rien vous cacher : à cause du je-m'en-foutisme, le gouvernement n'a rien fait pendant deux ans. C'est aussi le résultat d'une guerre permanente entre Kavy Ramano, ministre de l'Environnement, et Tania Diolle, Parliamentary Private Secretary. Le nouveau canal qui connectera le drain du métro à Rivière-Sèche, qui aurait dû avoir été construit en urgence, tarde et tarde. Le reste, ce n'est que du cosmétique qui pète à la première averse.

Quelque temps avant, face au même ministre Hurreeram, vous aviez réclamé la publication du «Land Master Plan» de la «Land Drainage Authority». Le ministre a refusé de rendre public ce document qui identifie les zones inondables. Ce rapport n'est-il pas plus d'actualité que jamais ?

Le rapport fait par les experts australiens montre clairement les zones inondables à Maurice. Toutefois, le public en ignore les détails. Nombreux sont les citoyens qui ont acheté des terrains pour des millions souvent et qui se voient refuser un permis de construction. C'est un vrai scandale et le rapport australien doit être publié pour informer le public, mais aussi pour que les conclusions puissent être contestées en cour, si besoin est. L'alliance PTr-MMM-PMSD a pris l'engagement de le rendre public dès la prise du pouvoir.

Un petit mot sur votre circonscription qui a vu des images dignes d'Halloween...

Des dégâts énormes ont été causés aux tombes, mais aussi à des dizaines de maisons à Belle-Rose, traumatisant en même temps les habitants. Nous cherchons une compensation immédiate pour ces personnes affectées. En même temps, la valeur de l'immobilier est réduite à zéro. Détruisant des années d'économie... La ville de Belle-Rose, Quatre-Bornes, est sans aucun doute la plus belle ville du pays. Le métro léger aurait dû s'arrêter à St-Jean avec des feeder buses pour les passagers. Aujourd'hui, le métro léger a détruit le centreville et cause des embouteillages énormes. En sus des inondations régulières. Il faut qu'habiter ou travailler à Quatre-Bornes redevienne un plaisir et je m'attellerai personnellement à cette tâche...