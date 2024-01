Ile Maurice: Les contrats de drains vont pleuvoir

Les inondations, morts d'homme et pertes matérielles, que ce soit pour l'État ou pour la population, sont l'occasion pour le gouvernement de dépenser encore des milliards pour les drains. Car pour le gouvernement et certains dans l'opposition, comme Fabrice David et Nando Bodha, entre autres, il nous faut encore plus de drains. Ainsi, une carte des lieux où des drains, probablement tous en béton, doivent être construits nous a été communiquée (voir photo).

Une cinquantaine de ces lieux y sont identifiés. L'authenticité de cette carte nous a été confirmée par le ministère des Infrastructures publiques (MPI). Cependant, on nous laisse savoir que quelques-uns de ces projets ont déjà été complétés et que d'autres sont en cours. On ne nous a pas communiqué le nombre exact des nouveaux projets. Il est donc certain que les projets en attente, qui n'ont pas été entamés pour manque de financement ou en raison de l'opposition à ces projets, seront mis en oeuvre après la catastrophe nommée Belal (voir tableau).

Selon le MPI, tous les contrats seront alloués par appel d'offres. Il n'est donc pas question de profiter de la situation pour utiliser les procédures d'urgence. Ce, quoique la carte indique que ces projets sont urgents. Toutefois, la question demeure : les drains vont-ils régler le problème d'inondations ou, comme le pensent plusieurs personnes, vont-ils exacerber le problème ? On a vu dans certains endroits comment les torrents d'eau ont fait déborder les drains et même le lit des rivières.

Par ailleurs, comme nous l'avait dit l'Associate Professor en écologie à l'université de Maurice, Vincent Florens, les drains font dévaler l'eau plus vite en inondant sur son passage ou en aval. Et par la même occasion, ils nous font perdre cette eau qui, autrement, aurait approvisionné nos nappes phréatiques qui fournissent presque 50 % de nos besoins en eau. On ne sait pas combien de ces drains vont être des swales qui ont la propriété de mitiger la perte d'eau et de rehausser le paysage.

Projets qui rapportent de l'argent

Ce qui est sûr, c'est que ce genre de projet rapporte beaucoup à certains. Nous l'avons vu dans la circonscription de Moka, notamment avec les révélations de Kishore Ramkhalawon et dans l'affaire Kistnen. Hier, lors de la conférence de presse de l'opposition, Paul Bérenger a déclaré que les milliards de roupies déjà dépensées pour les drains n'ont servi qu'à empirer la situation, mais aussi à «bez kas». «Cette motivation est très forte pour ce gouvernement.» Le malheur des inondations fait manifestement le bonheur des autres. Quant à Navin Kedha, le directeur de la Land Drainage Authority, il n'a pas répondu à nos appels.