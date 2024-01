Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Un centre de transformation des ressources naturelles fonctionne depuis 4 mois à Goma

Un centre de gemmologie pour la valorisation des ressources naturelles congolaises fonctionne depuis aout 2023 à Goma, au Nord-Kivu.

Dénommé Gemmo Kivu, ce centre est l'initiative de l'association française dénommée « Naturelle », en partenariat avec l'Ecole du cinquantenaire.

A travers, la gemmologie (branche de la minéralogie qui traite les pierres précieuses naturelles et artificielles), ce centre vise à former les jeunes congolais à la transformation et la valorisation locale des pierres précieuses, a expliqué, jeudi 18 janvier, Éric Mupanda, géologue et point focal de ce centre.

« L'objectif de notre projet c'est d'abord la formation des jeunes en gemmologie, mais à la fin nous voulons atteindre la limitation des importations de joyaux. Nous voulons que cette jeunesse qui sera formée chez nous, commence à produire localement. Et que les autres viennent se ressourcer ici chez nous », a-t-il indiqué.

Selon ce géologue, ce projet va également permettre aux congolais d'être les premiers bénéficiaires de leurs ressources naturelles, notamment les pierres précieuses.

« Nous avons compris que nos ressources sont plus exportées, transformées à l'étranger et revendu après chez nous à un prix vraiment élevé. Alors nous, nous voulons qu'au lieu que l'étranger gagne plus que les congolais, nous nous voulons que la première transformation se passe chez nous, voir même la deuxième transformation et ensuite vendre ces produits finis ", a ajouté Éric Mupanda.