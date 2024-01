Afrique Centrale: Trafic Goma-Grand Nord - Des voyageurs contraints de faire le détour par le Rwanda et l'Ouganda à cause de l'activisme du M23

Certains voyageurs par véhicules de Goma en partance pour le Grand Nord de la province ou l'Ituri sont contraints de traverser le Rwanda et l'Ouganda pour atteindre leur destination. Cette contrainte est due à la persistance de la rupture du trafic routier entre Goma et le Grand Nord à cause, entre autres, de l'occupation par le M23 d'une partie des territoires de Masisi et de Rutshuru, affirment-ils.

D'après le témoignage d'un agent humanitaire qui a fait, en début de cette semaine, cette expérience de voyage entre Goma-Rwanda-Ouganda pour déboucher à Kasindi/Beni et en Ituri, il y a notamment l'activisme des rebelles ADF entre Beni et la province de l'Ituri qui force les voyageurs à entreprendre ce long voyage :

« Passer par Rutshuru, il y a le M23, de Beni jusqu'à Komanda il y a les ADF, et donc on ne peut pas emprunter la route pour des raisons sécuritaires », a-t-il expliqué.

Outre ce motif sécuritaire, ce voyageur parle des billets d'avion qui coutent de plus en plus cher entre Goma et le Grand Nord ou encore entre Goma et Bunia :

« Le billet d'avion actuellement pour Bunia-Goma, c'est 241 dollars. Ajouter à cela les 15$ de GoPass et la taxe de la province, vous êtes déjà à 256$. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses ».

Le détour par les pays voisins permet d'échapper à l'insécurité mais c'est un voyage pénible. Le parcours est de plus de 500 kilomètres :

« Imaginez-vous, vous commencez le voyage à 16h30, toute la nuit vous voyagez. Moi je suis arrivé ici à Bunia par exemple à 15 heures en traversant le lac Albert. C'est fatiguant, le voyage est vraiment très long ».

Il y a quelques jours, une société locale de transport routier annonçait une initiative de convois des bus entre Goma et Beni via le Rwanda et l'Ouganda. Mais ce projet peine encore à se concrétiser, alors que le trafic entre Goma et le Grand Nord de la province reste toujours coupé.