Afrique de l'Ouest: -Agro-industrie- Face à des prix record du cacao qui freinent la demande, les prix du chocolat grimpent

Les sommets atteints par les cours mondiaux du cacao ont fini par avoir raison de la consommation perceptible dans la chute des broyages au dernier trimestre 2023 que cela soit en Asie, en Amérique ou en Europe. L’information est rapportée par le site commodafrica.com.

Selon cette source, en Europe, les broyages ont diminué de 2,5% au 4ème trimestre par rapport à la même période en 2022 pour atteindre 350 739 tonnes comme rapporté par European Cocoa Association. Spécifiquement en Allemagne, ils ont baissé de 2,1% à 97 421 tonnes selon l’association allemande de l’industrie de la confiserie BDSI. Si l’ensemble de l’année 2023, les broyages ont chuté de 1,2% à 392 792 tonnes ajoute BDSI.

En Asie, les broyages ont chuté de 8,49% sur un an à 211 202 tonnes au 4ème trimestre selon la Cocoa Association of Asia. Sur l’ensemble de l’année 2023, ils ont diminué de 5% à 858 675 tonnes.Aux États-Unis, les broyages ont baissé de 2,95% à 103 971 tonnes, selon la National Confectioners Association (NCA). Un recul toutefois moindre qu’au 3ème trimestre où ils avaient baissé de 17%.

En revanche au Brésil, ajoute le confrère, les broyages ont grimpé de 12% en 2023 pour atteindre 253 000 tonnes, soit le plus haut niveau de ces cinq dernières années selon l’Association of the Cocoa Processing Industry (AIPC). Les livraisons de cacao en 2023, ou la quantité de produit fournie aux usines par les agriculteurs locaux, ont augmenté de 7 % pour atteindre 220 000 tonnes. « Nous avons constaté une augmentation de la production locale ces dernières années, résultat des investissements réalisés pour augmenter les rendements agricoles ainsi que de l’expansion des superficies plantées », a déclaré Anna Paula Losi, directrice de l’AIPC. Ajoutant, à son tour, l’augmentation de la production permet aux usines d’augmenter la transformation.

Pendant ce temps, le positionnement prémium du chocolatier suisse Lindt & Spruengli lui permis de réaliser une hausse de 10,3 % de ses ventes organiques en 2023 en dépit des coûts du cacao. Le chocolatier a attribué l’essentiel de la croissance à la hausse des prix utilisée pour compenser le coût élevé des matières premières, en particulier pour le cacao.

Les ventes globales ont atteint 5,20 milliards de francs suisses soit 6,06 milliards en 2023, en hausse de 4,6% si l’on tient compte des effets de change. La reprise des voyages post-Covid a généré une demande pour des produits à plus forte valeur tels que les pralines tandis que les pralines Lindor, sa gamme de produits la plus importante, ont enregistré une croissance à deux chiffres dans toutes les régions l’année dernière. « Au sein du mix produits, la tendance vers les cadeaux, les pralines et les figurines creuses s’est poursuivie », indique le groupe, ajoutant que le groupe bénéficiait de la plus forte valeur ajoutée de ces produits. Pour 2024, le chocolatier zurichois vise une croissance organique de son chiffre d’affaires de 6 à 8% et vise une augmentation de sa marge opérationnelle de 20 à 40 points de base.