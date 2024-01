Maroc: Abdellah Sadik, un périple pour l'amour du foot et pour la bonne cause

A bord de sa voiture caravane, Abdellah Sadik, alias "Azanzar", est l'un des fervents fans des Lions de l'Atlas qu'il tient à encourager là où ils se déplacent.

Sa voiture, estampillée, entre autres, de portraits des joueurs de l'équipe du Maroc et des autres équipes nationales africaines ayant signé un parcours remarquable en Coupe du monde, ne laisse personne indifférent.

Son parcours, du Maroc vers la Côte d'Ivoire, en passant par la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et le Mali, il l'a effectué en cinq mois, non sans encombres pour une voiture vétuste qui date de 1982.

Du haut de ses 46 ans, Azanzar, originaire de la ville de Tiznit, tient à souligner que ce périple, à la fois sportif et promotionnel d'un Maroc prospère et fier de sa civilisation, se veut une expérience humaine enrichissante.

«Au-delà du football, ce voyage est porteur de plusieurs messages à l'adresse des jeunes africains, notamment ceux des pays que j'ai traversés », a-t-il déclaré à la MAP.

Il est l'initiateur du programme « Africa Foot », consistant à promouvoir la pratique du football dans les villages éloignés notamment dans le sud du Royaume. En arrivant dans chaque village, il remet des ballons et des crayons aux jeunes enfants.

«J'ai réédité la même expérience sur ma route vers la Côte d'Ivoire. J'ai vécu des expériences inoubliables avec des populations africaines très accueillantes», a-t-il relevé, notant que l'objectif est, selon lui, d'inculquer aux jeunes l'amour du football, mais également de l'éducation et de l'apprentissage.

«Encore jeune, dans ma ville natale, des participants au rallye Paris-Dakar à l'époque tenaient à distribuer des crayons dans les villages qu'ils traversaient », se rappelle-t-il avec nostalgie, faisant savoir que ce geste est resté gravé dans sa mémoire et qu'il voulait perpétuer cette expérience dans l'avenir.

«J'essaie de rappeler aux jeunes les exemples à suivre et les success-stories locales », a-t-il dit.

«Via ce périple, je tiens également à promouvoir la culture et la civilisation marocaines. A Nouakchott, à titre d'exemple, j'ai offert quelques livres sur l'histoire et la culture marocaines à la Bibliothèque nationale de Mauritanie, tout comme à Bamako, à Dakar et Ziguinchor (Sénégal), Korhogo et Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) », a fait savoir Azanzar, qui s'est déjà déplacé en Russie en 2018 et au Qatar en 2022 afin de soutenir les Lions de l'Atlas, outre les CAN au Gabon (2017) et en Egypte (2019).

Azanzar, par ailleurs acteur, ayant joué dans plusieurs films en langue amazighe, regrette néanmoins de ne pas avoir pu poursuivre ses études.

«J'essaie toujours d'inciter les jeunes à combiner sport et études et ne pas rater le train de l'apprentissage afin de ne pas avoir des regrets dans l'avenir », a-t-il dit.

Pour Azanzar et d'autres supporters marocains venus des quatre coins de la planète soutenir l'équipe nationale en Côte d'Ivoire, l'objectif ultime est de voir enfin les coéquipiers de Yassine Bounou réaliser le rêve de tout un peuple en remportant le titre africain après des décennies de disette.