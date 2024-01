Afrique: Les Lions de l'Atlas visent la confirmation et la qualification face à la RD.Congo

Le Onze national croisera le fer, ce dimanche à partir de 15 heures au stade Laurent Pokou de San Pédro, avec la sélection de la République démocratique du Congo pour le compte de la seconde journée du groupe F de la CAN 2023 dont les phases finales se déroulent actuellement en Côte d'Ivoire.

Après avoir remporté leur premier match, avec l'art et la manière, contre la Tanzanie, les partenaires de Hakim Ziyech auront à coeur de conserver cet élan victorieux lors de cette rencontre dominicale qui s'annonce difficile, comme l'a fait savoir le sélectionneur Walid Regragui. Il avait indiqué que «jouer à 14 heures (heure locale) sera difficile pour les joueurs, mais il va falloir gérer ces contraintes».

Des conditions climatiques qui ne doivent pas empêcher les Lions de l'Atlas de jouer à fond leurs chances et de viser la victoire synonyme de qualification au second tour, ce qui ferait du troisième match face à la Zambie le 24 courant une simple formalité. Une situation qui donnerait l'occasion à Walid Regragui de procéder à un turn-over et de laisser reposer quelques cadres pour le reste de la compétition qui s'annonce longue. Et Regragui est avisé mieux que quiconque de ce fait, en précisant que « c'est un tournoi qui se jouera sur le banc de touche et la gestion des temps forts».

Face aux Congolais, ça sera une autre paire de manches et l'opposition sera beaucoup plus élevée que celle devant la Tanzanie. Mais l'équipe du Maroc est bien outillée pour dépasser ce cap, sachant que la préparation de ce match a été entamée jeudi par «une séance d'entraînement d'une heure et demie réservée exclusivement aux joueurs qui étaient sur le banc des remplaçants lors du match inaugural face à la Tanzanie», lit-on sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma.

Une séance au cours de laquelle «le sélectionneur Walid Regragui est revenu sur les aspects techniques et tactiques. En revanche les joueurs titulaires lors du premier match ont eu droit à une séance de remise en forme comprenant du décrassage et des exercices de récupération », ajoute la même source.

Outre la confrontation Maroc-RD.Congo, la soirée de dimanche (18h00) verra la programmation de l'autre match de cette poule F entre la Zambie et la Tanzanie.